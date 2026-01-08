Produção da indústria brasileira fica estagnada em novembro

Os dados da Pesquisa Industrial Mensal divulgados nesta quinta-feira, 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que a produção industrial ficou estável em novembro de 2025, com variação nula (0,0%) na comparação com outubro, quando havia registrado alta de 0,1%.

Em relação a novembro de 2024, houve recuo de 1,2%, indicando a retomada de um movimento de queda na comparação anual.

Com o resultado, o setor permanece 2,4% acima do patamar pré-pandemia, de fevereiro de 2020. Apesar disso, a indústria segue distante do nível recorde alcançado em maio de 2011. Na comparação com aquele pico, a produção ainda está 14,8% abaixo.

No acumulado de 2025, a indústria registrou crescimento de 0,6%. Já nos últimos 12 meses, a alta é de 0,7%.

Indústrias extrativas recuam em novembro

De acordo com o IBGE, a produção em novembro de duas das quatro grandes categorias econômicas e 15 dos 25 ramos industriais pesquisados mostraram queda, na comparação com o mês imediatamente anterior.

“A principal influência negativa foi registrada por indústrias extrativas, que recuou 2,6% em novembro”, informou o IBGE, em nota.

Conforme o gerente da pesquisa, André Macedo, a queda notada neste mês sofreu influência da menor produção de óleos brutos de petróleo, gás natural e minérios de ferro.

“Vale destacar que a retração eliminou parte do avanço de 3,5% verificado em outubro, quando interrompeu dois meses consecutivos de queda na produção. Neste mês observa-se um número maior de atividades no campo negativo.”

*Com informações da Agência Brasil