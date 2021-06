Petrobras reduz em 2% preço médio da gasolina nas refinarias

A Petrobras reduzirá o preço médio da gasolina nas refinarias em cerca de 2%, ou 0,05 real por litro, para 2,53 reais por litro a partir de sábado, informou a assessoria de imprensa da petroleira nesta sexta-feira.

O preço médio do diesel, por sua vez, não sofrerá alterações.

O impacto de alterações nos preços dos combustíveis feitas pela Petrobras nas refinarias sobre os consumidores finais, nos postos, não é imediato e depende de uma série de questões, como impostos, margens de distribuidores e revendedores, além da adição de biocombustíveis.

