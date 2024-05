Petrobras (PETR4): resultado mais fraco decepciona e perda de valor de mercado chega a R$ 10 bi

Investidores reagem negativamente ao resultado da Petrobras (PETR4) divulgado na última noite, 13, com as ações da companhia sendo negociadas em queda de 2% no pregão desta terça-feira, 14. A perda em valor de mercado é de pouco mais de R$ 10 bilhões em valor de mercado.

O lucro líquido da companhia foi de R$ 23,7 bilhões no período, 37,9% menor que no mesmo período do ano passado.

O Ebitda (lucro antes de juros impostos depreciação e amortização) caiu 17% para R$ 60 bilhões, ficando 9% abaixo do consenso de mercado da Bloomberg. Já na frente de receita, a queda foi de 15,4% para R$ 117,7 bilhões, 7% abaixo da expectativa do mercado.

Os números mais fracos são explicados pela queda do volume de produção e preços mais baixos de diesel. O custo de extração acima do previsto mais que ofuscou a surpresa positiva com a divisão de refinaria, avalia o relatório de analistas do Safra sobre o resultado.

"A queda de Ebitda pode ser atribuída principalmente aos preços mais baixos do barril de petróleo e aos volumes 5,4% mais baixos no trimestre, que foram compensados ​​pela redução de impostos governamentais em 16%. O custo de extração consolidado (ex-impostos de produção e arrendamentos) aumentou 9%, para US$ 6,04/boe, principalmente devido a paradas e manutenções planejadas realizadas nas bacias de Campos e Santos", diz o Safra.

Dividendos

A Petrobras também anunciou a distribuição de R$ 13,5 bilhões em dividendos, em linha com as projeções de analistas. O pagamento já considera as recompras de R$ 1,1 bilhão em ações realizadas no trimestre. O valor é equivalente a R$ 1,0416 por ação e serão pagas em duas parcelas em agosto e setembro.

"Mantiveram a política de distribuição de dividendo, que ficou em 45% do fluxo de caixa operacional do trimestre. O anúncio veio dentro do esperado. A questão do não pagamento do dividendo extraordinário lá atrás já é uma página virada. Foi muito barulho por nada. Mas o resultado veio pouco abaixo da estimativa", diz Carlos Daltozo, Head da Eleven Financial.