Petrobras anuncia novo reajuste de preços da gasolina e do diesel

A Petrobras anunciou nesta terça-feira, 11, um novo reajuste nos preços da gasolina e do diesel para as distribuidores. Segundo comunicado da petroleira, os novos valores passam a vigorar a partir de quarta-feira, 12. É o primeiro ajuste após 77 dias sem aumentos.

Com o reajuste, o preço médio de venda da gasolina passará de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro, alta de 4,85%. Segundo a estatal, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,26, em média, para R$ 2,37 a cada litro vendido na bomba. Uma variação de R$ 0,11 por litro.

Já o litro do diesel passará de R$ 3,34 para R$ 3,61 por litro, alta de 8,08%. Nas bombas, no preço ao consumidor passará de R$ 3,01, em média, para R$ 3,25, essa variação deve refletir numa alta de R$ 0,24 por litro.

Em nota, a Petrobras justifica os reajustes "para garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras: distribuidores, importadores e outros produtores, além da Petrobras".

A estatal também informou que "reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, acompanhando as variações para cima e para baixo, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato para os preços internos, das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais."