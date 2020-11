Os alimentos que ficaram mais caros (e mais baratos) neste ano

A mudança de hábito que muitos brasileiros adotaram no auge do isolamento social causado pela pandemia — entre abril e junho — chegou a pressionar os preços dos alimentos pontualmente. Atualmente, por outro lado, a pressão detectada em muitos itens da cesta, como arroz, óleo de soja e carnes, tem outros vilões.

Entre os 20 itens que tiveram maior alta nos preços neste ano, quase todos são do grupo de alimentação. A laranja-lima, por exemplo, valorizou mais de 40% de janeiro a outubro. O tomate, 19%, e o arroz, mais de 13% (veja na tabela abaixo). O motivo das mudanças é a combinação de dois fatores: preço das commodities em dólar e desvalorização acentuada do real.

“Commodities agrícolas que dão origem a diversos alimentos que temos em casa têm o preço cotado em dólar. O óleo de soja, por exemplo, feito do grão de soja, chegou a valorizar 30% num só mês, mas essa alta não tem nenhuma ligação com o ‘ficar em casa'”, diz André Braz, economista da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Sozinho, o óleo de soja tem peso pequeno no IPCA, índice oficial que mede a inflação no país, mas o item afeta os preços das carnes, por exemplo, já que o grão de soja é usado de racão aos animais.

Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que a alta nos preços dos alimentos é consequência do “fique em casa”, se referindo ao movimento de isolamento recomendado por autoridades contra a disseminação de covid-19, que voltou a crescer no país. Braz alerta, no entanto, que o movimento de isolamento não é forte como foi no início da crise para justificar uma variação tão grande na inflação dos alimentos.

Além do preço e dólar das commodities, outro fator que influencia nesse movimento é a desvalorização do real em relação à moeda americana, que já superou 30% desde o início de 2020.

O preço do arroz também foi uma grande vítima desses movimentos. “Com a desvalorização do real, outros países da América Latina ficaram interessados em comprar o alimento aqui. Isso ajudou a desabastecer o mercado doméstico e fez o valor subir”, diz Braz.

A pressão nos preços têm feito o mercado subir suas previsões sobre o índice neste ano e no ano que vem já ha algumm tempo. A expectativa para a alta do IPCA em 2020 aumentou pela 15ª semana seguida nesta segunda-feira, e foi a 3,45%, de 3,25% na semana anterior, segundo o Boletim Focus, que reúne as opiniões de analistas de mercado pelo Banco Central. Para 2021, o aumento chegou à 5ª semana, com a inflação calculada em 3,40% de 3,22%.

O centro da meta oficial de 2020 é de 4% e, de 2021, de 3,75%, ambos com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Veja os alimentos que ficaram mais caros e mais baratos

Itens Inflação acumulada no ano (até outubro) (em %) Laranja-lima 42.53 Tomate 18.69 Óleo de soja 17.44 Batata-inglesa 17.01 Pepino 15.60 Pimentão 13.72 Arroz 13.36 Coentro 12.00 Banana-d’água 9.04 Abacate 8.90 Abobrinha 8.38 Mandioca (aipim) 8.31 Couve-flor 7.02 Açaí (emulsão) 6.03 Carne de porco 5.83 Lagarto comum 5.68 Repolho 5.63 Mamão 5.58 Vinho 5.30 Laranja-pera 5.24 Inhame 4.61 Peixe-cavala 4.57 Costela 4.55 Chã de dentro 4.47 Contrafilé 4.46 Maçã 4.45 Picanha 4.32 Alcatra 4.20 Pá 4.13 Salsicha em conserva 3.96 Músculo 3.93 Lagarto redondo 3.80 Conserto de máquina de lavar roupa 3.76 Peito 3.69 Peixe-peroá 3.64 Brócolis 3.59 Açúcar refinado 3.55 Leite condensado 3.42 Cupim 3.31 Pepino em conserva 3.31 Filé-mignon 3.22 Sardinha em conserva 3.18 Ventilador 3.18 Azeite de oliva 3.14 Flores naturais 3.13 Feijão-mulatinho 3.10 Carne de carneiro 3.01 Uva 3.00 Doce de frutas em pasta 2.95 Acém 2.92 Goiaba 2.54 Patinho 2.54 Outras bebidas alcoólicas 2.44 Feijão-preto 2.41 Frango inteiro 2.41 Queijo 2.41 Farinha de arroz 2.40 Sopa desidratada 2.35 Outras bebidas alcoólicas 2.34 Sorvete 2.22 Fígado 2.19 Melão 2.07 Alimento infantil 1.93 Abacaxi 1.90 Salsicha 1.88 Fermento 1.85 Cafezinho 1.82 Banana-prata 1.77 Tangerina 1.73 Cerveja 1.66 Peixe-curimatã 1.65 Macarrão instantâneo 1.63 Leite fermentado 1.54 Requeijão 1.52 Brinquedos 1.51 Tênis 1.48 Laranja-baía 1.42 Salame 1.38 Linguiça 1.36 Milho (em grão) 1.34 Peixe-aruanã 1.34 Jornal diário 1.34 Atum em conserva 1.31 Margarina 1.24 Açúcar cristal 1.23 Peixe-palombeta 1.23 Peixe-anchova 1.19 Peixe-castanha 1.19 Maionese 1.06 Iogurte e bebidas lácteas 1.03 Banana-da-terra 1.00 Peixe-tilápia 1.00 Milho-verde em conserva 0.94 Frango em pedaços 0.92 Desodorante 0.92 Peixe-pintado 0.90 Peixe-cação 0.89 Café solúvel 0.88 Presunto 0.87 Fubá de milho 0.86 Camarão 0.85 Bolo 0.80 Manteiga 0.77 Feijão-macáçar (fradinho) 0.76 Doces 0.74 Morango 0.73 Batata-doce 0.66 Balas 0.63 Sorvete 0.51 Peixe-merluza 0.49 Vinho 0.47 Lanche 0.42 Refeição 0.41 Feijão-carioca (rajado) 0.38 Azeitona 0.38 Leite de coco 0.30 Pão doce 0.23 Palmito em conserva 0.23 Suco em pó 0.22 Macarrão 0.19 Peixe-filhote 0.19 Aluguel residencial 0.19 Dermatológico 0.19 Peixe-pescada 0.18 Pão francês 0.16 Carne de porco salgada e defumada 0.14 Suco de frutas 0.08 Peixe-tambaqui 0.07 Capa de filé 0.05 Caranguejo 0.00 Carne-seca e de sol -0.01 Café moído -0.08 Autoescola -0.08 Tempero misto -0.09 Chocolate e achocolatado em pó -0.10 Vinagre -0.13 Exame de imagem -0.13 Caldo concentrado -0.16 Massa semipreparada -0.19 Artigos de papelaria -0.22 Peixe-dourado -0.25 Caldo de tucupi -0.31 Polpa de fruta (congelada) -0.33 Refrigerante e água mineral -0.33 Atomatado -0.35 Alimento para animais -0.35 Cerveja -0.36 Peixe-sardinha -0.45 Biscoito -0.45 Alface -0.46 Plano de telefonia móvel -0.46 Hipotensor e hipocolesterolêmico -0.48 Ovo de galinha -0.52 Esponja de limpeza -0.54 Limão -0.57 Leite longa vida -0.71 Uniforme escolar -0.71 Peixe-tainha -0.78 Conserto de aparelho celular -0.81 Flocos de milho -0.84 Maracujá -0.98 Pão de forma -0.99 Sal -1.01 Farinha de trigo -1.05 Refrigerante e água mineral -1.21 Farinha de mandioca -1.33 Chá mate (erva-mate) -1.50 Peixe-serra -1.54 Chocolate em barra e bombom -1.67 Ônibus interestadual -1.73 Peixe-salmão -1.81 Pão de queijo -1.85 Peixe-corvina -1.94 Alho -2.65 Bacalhau -2.74 Mortadela -2.77 Cheiro-verde -3.51 Banana-maçã -4.18 Couve -4.70 Pera -5.03 Melancia -5.96 Cenoura -6.36 Manga -9.50 Cebola -12.57

Veja o ranking completo de itens monitorados pelo IBGE: