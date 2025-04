OMC diz que aumento de tarifas causará contração de 1% no comércio mundial

A Organização Mundial do Comércio (OMC) afirmou nesta quinta-feira, 3, que o aumento das tarifas alfandegárias decretado pelo governo dos Estados Unidos causará uma contração de 1% no comércio internacional neste ano.

“Isso representa uma revisão para baixo de quase 4 pontos percentuais em relação às projeções anteriores”, afirmou o órgão.

“Embora a situação esteja evoluindo rapidamente, nossas estimativas iniciais sugerem que essas medidas, junto com aquelas introduzidas desde o início do ano, podem levar a uma contração geral de cerca de 1% nos volumes do comércio mundial de mercadorias este ano”, declarou a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.

Ela disse que sua equipe está constantemente monitorando e avaliando as medidas anunciadas pelo presidente americano, Donald Trump, o que fez com que vários países entrassem em contato com a OMC para perguntar sobre o impacto em suas economias.

“Muitos membros entraram em contato conosco e estamos interagindo ativamente com eles em resposta às suas perguntas”, declarou.

Trump anunciou a imposição de uma tarifa global de 10% sobre todas as importações, aumentando em 34% para os produtos da China e em 20% os da União Europeia, entre outras taxas elevadas que começarão a ser aplicadas nos próximos dias a cerca de 50 países.

Sobre a contração esperada do comércio de mercadorias, Okonjo-Iweala disse que está muito preocupada com essa queda e com “o risco de uma escalada para uma guerra tarifária com um ciclo de medidas retaliatórias” que levaria a uma situação ainda pior.

Ela frisou que medidas comerciais dessa magnitude têm o potencial de gerar efeitos significativos de desvio de comércio e pediu aos países que gerenciem com responsabilidade “as pressões para evitar que as tensões comerciais aumentem”.

“A OMC foi criada exatamente para momentos como este: como uma plataforma de diálogo, para evitar que os conflitos comerciais aumentem e para apoiar um ambiente comercial aberto e previsível”, explicou.

Portanto, Okonjo-Iweala incentivou os governos a usar esse fórum para buscar soluções com base na cooperação.