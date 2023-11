Ministério da Fazenda divulga Resultado do Tesouro Nacional de outubro nesta terça

O Ministério da Fazenda divulgará nesta terça-feira, 28, o Resultado do Tesouro Nacional (RTN) de outubro. O material será publicado às 14h30 pela pasta. A secretária-adjunta do Tesouro, Viviane Varga, comentará os dados em coletiva no auditório do edifício sede do Ministério da Fazenda, às 15h00.

Como mostrou a EXAME, a Secretaria do Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e a Secretaria do Tesouro Nacional apresentaram na última quarta-feira, 22, uma piora significativa na projeção para o déficit nas contas públicas de 2023.

Segundo o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 5º bimestre, a estimativa de rombo fiscal subiu de R$ 141,4 bilhões (1,3% do PIB) para R$ 177,4 bilhões (1,7% do PIB). A meta orçamentária do ano autoriza um rombo nas contas públicas de até R$ 213,6 bilhões (2,0% do PIB).

O aumento do rombo decorre da redução das receitas, de R$ 22,2 bilhões. Desse total, R$ 12,6 bilhões correspondem a depósitos judiciais da Caixa que não poderão ser computados como receita e outros R$ 9 bilhões da arrecadação de Imposto de Importação, CSLL, Cofins e Imposto de Renda.