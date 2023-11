Superávit fiscal chega a R$ 18,277 bilhões em outubro, informa o Tesouro Nacional

As contas do governo registraram um superávit fiscal de R$ 18,227 bilhões em outubro, segundo dados do Tesouro Nacional. Apesar do resultado positivo no mês, no acumulado do ano o déficit primário totaliza R$ 75,090 bilhões. Nos últimos 12 meses, o resultado negativo soma R$ 85,3 bilhões, equivalente a 0,83% do Produto Interno Bruto (PIB).

Como mostrou a EXAME, o governo estimou uma piora significativa na projeção para o déficit nas contas públicas de 2023. Segundo o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 5º bimestre, a estimativa de rombo fiscal subiu de R$ 141,4 bilhões (1,3% do PIB) para R$ 177,4 bilhões (1,7% do PIB). A meta orçamentária do ano autoriza um rombo nas contas públicas de até R$ 213,6 bilhões (2,0% do PIB).

Em outubro, as receitas do governo registraram queda real de 0,3% em comparação com o mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, a retração é de 4%. Já as despesas subiram 10,1% em outubro, já descontada a inflação. No acumulado de 2023, a variação é positiva em 5,7%.

O resultado do mês ficou acima da mediana das expectativas da pesquisa Prisma Fiscal do Ministério da Fazenda, que indicava um superávit de R$ 17,0 bilhões.