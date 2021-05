Mercado vê maior aperto monetário este ano, com inflação acima do teto

O mercado passou a ver maior aperto monetário neste ano, com a inflação acima do teto da meta, mas também maior crescimento econômico, apontou a Boletim Focus divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira.

A expectativa para a taxa básica de juros em 2021 agora é de 5,75%, contra 5,50% antes.

A mudança ocorre em meio à oitava alta seguida na projeção para a inflação -- 5,31% contra 5,24% no levantamento anterior. Assim, a projeção fica acima do teto da meta oficial, de 3,75% com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Para 2022, a projeção para a alta do IPCA subiu 0,01 ponto percentual, a 3,68%, sendo que o centro da meta é de 3,50%, também com margem de 1,5 ponto. A estimativa para a taxa básica de juros do ano que vem se manteve em 6,50%.

Ao mesmo tempo, o levantamento semanal apontou aumento de 0,44 ponto percentual na expectativa dos especialistas consultados para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), a 3,96%. Por outro lado, a projeção para a expansão no ano que vem caiu a 2,25%, de 2,30%.