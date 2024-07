Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico de SP, é o entrevistado da EXAME desta sexta

Os programas, resultados e desafios para São Paulo avalancar o desenvolvimento econômico do estado serão abordados com Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Economico do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), nesta sexta-feira, 5, às 15h, em entrevista exclusiva ao programa Macro em Pauta, da Exame. O programa terá trasmissão ao vivo pelo canal do Youtube da Exame.

Entre os temas da entrevista estarão o desafio para melhorar a produtividade do trabalhador brasileiro e o cenário para os MEIs, além de detalhes dos principais projetos da secretária, como SP Produz e Qualifica SP.

Em dois anos de gestão Tarcísio, o governo de São Paulo conseguiu captar R$ 350 bilhões junto à iniciativa privada. Outro resultado, do primeiro trimestre do ano, mostra que São Paulo bateu recorde na abertura de empresas com 83 mil novos negócios. Este número é 10,6% maior em comparação aos três primeiros meses de 2023. Já o saldo líquido aumentou em 13,4%, com 48,5 mil empresas.

A entrevista será conduzida por André Martins, repórter de Brasil e economia na EXAME, e Luciano Pádua, editor de macroeconomia da EXAME.

Quem é Jorge Lima?

Engenheiro mecânico, formado pela PUC (MG), trabalhou na Sudecap e na Vale. Foi diretor executivo da Cushman Wakefield.

A partir de 1995, atuou como CEO de diversas grandes empresas em diferentes segmentos, entre elas: Semco Johnson Controls, SMV (Facilites), Semco Serviços Integrados (holding com negócios nos segmentos de RH, BPO, Tecnologia, Serviços Financeiros e alavancagem de negócios), ISS Service Systems, AGV Logística, BRF Latam , JSL Logística e Semco Partners (holding com negócios nos segmentos de Educação, Hotel, Real Estate, Consultoria, Construção, Energia, e Serviços Financeiros).

Em 2022, trabalhou como assessor especial do então ministro da Economia Paulo Guedes. Atualmente é sócio e vice-presidente de Estratégias e Negócios do Grupo H, presidente do Conselho Internacional do Brasil Export e membro de diversos conselhos de empresas.