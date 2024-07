SP vai liderar o setor de Data Center e já conseguimos R$ 50 bi em investimento, diz secretário

Plano Real, 30 anos: Como a inflação no Brasil passou de 1000%? Veja 1º episódio da série da EXAME

Moeda que extinguiu a hiperinflação e deu as bases para o crescimento brasileiro completou 30 anos em 1º de julho. EXAME comemora a data com série documental com os principais economistas, empresários e executivos do país