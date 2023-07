FGTS amplia em R$ 28 bi orçamento para financiar a habitação este ano

A pedido do Ministério das Cidades, o Conselho Curador do FGTS ampliou nesta terça-feira, 25, o orçamento do fundo para habitação neste ano em R$ 28,857 bilhões, para R$ 96,957 bilhões.

Do total, R$ 24,2 bilhões vão reforçar a verba para o programa Minha Casa, Minha Vida, e outros R$ 4,64 bilhões serão destinados à linha de crédito habitacional Pró-Cotista, que atende trabalhadores que têm conta no Fundo.

Ao todo, a modalidade Pró-Cotista terá orçamento de R$ 11,35 bilhões, valor recorde, conforme antecipou O GLOBO.

A medida é uma alternativa à redução dos recursos da poupança, principal fonte de financiamento para a classe média. A taxa de juros é 8,66% ao ano, mais a Taxa Referencial (TR) para imóveis de até R$ 1,5 milhão.