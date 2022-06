G7 discutirá limite para preço de petróleo russo

De acordo com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, a proposta de impor um limite para os preços do petróleo produzido na Rússia será discutida na próxima cúpula do Grupo dos Sete (G7), marcada para os próximos dias 26 a 28.

"Consideraremos todos os possíveis pontos positivos relacionados à ideia, mas também devemos ter visão clara dos possíveis efeitos colaterais para avaliar se esta é a política adequada", disse, durante coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, 24.

"Para qualquer coisa que decidimos, é necessário que se tenha amplo acordo, inclusive fora da União Europeia (UE)", avaliou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também presente na coletiva.