IPCA 2023 sobe de 5,31% para 5,36%; previsão é de até 3,70% em 2024, diz Focus

O cenário para a inflação neste e nos próximos anos continuou a se deteriorar no Boletim Focus diante da expansão fiscal contratada pelo novo governo, sem ainda um plano claro para alcançar o equilíbrio das contas públicas.

A projeção para o IPCA - índice de inflação oficial - de 2023 subiu de 5,31% para 5,36%, contra 5,08% há um mês. Para 2024, horizonte que fica cada vez mais relevante para a estratégia de convergência à inflação do Banco Central (BC), a mediana também voltou a subir, de 3,65% para 3,70%, de 3,50% há quatro semanas. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 9

Da mesma forma, mesmo distante, a projeção para o IPCA de 2025 avançou pela quinta semana seguida, agora de 3,25% para 3,30%, de 3,02% quatro semanas antes.

No caso de 2022, por sua vez, a estimativa para a alta do IPCA continuou em 5,62%, de 5,79% há um mês. O resultado será publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na terça-feira, 10.

Considerando somente as 47 estimativas atualizadas nos últimos 5 dias úteis, a mediana para 2022 passou de 5,64% para 5,61%. Para 2023, subiu de 5,45% para 5,48%, considerando 47 atualizações no período.

As medianas na Focus para a inflação oficial em 2022 e 2023 estão bem acima do teto da meta referentes a esses horizontes (de 5,0% e 4,75%, nessa ordem), apontando para três anos de descumprimento do mandato principal do Banco Central. Para 2024 e 2025, os números indicados pelo Boletim Focus já estão acima do centro da meta de 3,00% (margem de 1,50% a 4,50%).

Atualmente, o foco da política monetária está nos anos de 2023 e de 2024. Mas o BC tem dado ênfase ao horizonte de seis trimestres à frente, atualmente o segundo trimestre de 2024.

No Copom de dezembro, o BC atualizou suas projeções para a inflação com estimativas de 6,0% em 2022, 5,0% em 2023 e 3,0% para 2024. O colegiado manteve a Selic em 13,75% ao ano pela terceira vez seguida.

Outros meses

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a projeção para a alta do índice de inflação oficial de dezembro no Boletim Focus em 0,46%. Há um mês, era de 0,62%.

Para o IPCA de janeiro, a estimativa no Boletim Focus cedeu de 0 53% para 0,50%, contra 0,55% um mês antes. Já para fevereiro, a previsão para o indicador continuou em 0,70%. Era de 0,65% há quatro semanas.

A expectativa para a inflação suavizada para os próximos 12 meses passou de 5,30% para 5,36%, de 5,24% há um mês.

Câmbio vai de R$ 5,27 para R$ 5,28

O cenário da moeda norte-americana em 2023 subiu marginalmente no Relatório de Mercado Focus desta semana. A estimativa para o câmbio neste ano passou de R$ 5,27 para R$ 5,28. Há um mês, a mediana era de R$ 5,25. A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020. Com isso, o BC espera trazer maior precisão para as projeções cambiais do mercado financeiro.

Selic segue em 12,25%

O mercado financeiro manteve a estimativa para taxa Selic no fim de 2023 em 12,25% no Boletim Focus desta semana, mas elevou a projeção para o término de 2024 em meio à deterioração das expectativas de inflação no horizonte relevante do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Para 2024, a mediana subiu de 9,00% para 9,25%. As previsões eram de 11,75% e 8,50%, respectivamente, há quatro semanas.

Considerando apenas as 42 respostas dos últimos cinco dias úteis porém, a mediana para o fim de 2023 passou de 11,88% para 12 38%.

Alta do PIB de 2023 passa de 0,80% para 0 78%

O Boletim também mostrou queda marginal no cenário de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022 e 2023. A mediana para a alta do PIB em 2022 passou de 3,04% para 3,03%, contra 3,05% há um mês, enquanto a estimativa para a expansão do PIB em 2023 variou de 0,80% para 0 78% ante 0,75% um mês antes.

Considerando apenas as 27 respostas nos últimos cinco dias úteis a estimativa para o PIB no fim de 2022 continuou em 3,00%. No caso de 2023, a queda da mediana foi de 0,79% para 0,65%.

Para 2024, o Relatório Focus mostrou estabilidade na perspectiva de crescimento do PIB em 1,50%. Para 2025, a mediana aumentou levemente, de 1,89% para 1,90%. Quatro semanas atrás, as taxas eram de 1,70% e 2,00%, nessa ordem.