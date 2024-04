IPCA-15 de abril desacelera e fica em 0,21%; inflação acumulada de 12 meses cai para 3,77%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), indicador que é a prévia da inflação oficial do Brasil, fechou em abril em 0,21%, queda de 0,15 ponto percentual em relação a março, quando o índice registrou alta de 0,36%. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira, 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O dado veio abaixo da expectativa do mercado, que esperava alta de 0,29%. O IPCA acumula alta de 3,77% nos últimos 12 meses, abaixo dos 4,14% observados no 12 meses acumulado até abril. No ano, a inflação está em 1,67%. Em março de 2023, o indicador teve alta de 0,57%.

Como ficou o IPCA-15 de abril de 2024?