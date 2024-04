Ibovespa opera em alta com dados da inflação abaixo do esperado

O Ibovespa, principal índice acionário do Brasil, abriu a sessão desta sexta-feira, 26, em alta após dados da inflação virem abaixo do esperado. As commodities também ajudam a sustentar o índice no azul.

O petróleo do tipo WTI subia, às 10h20, 0,87% e o tipo Brent 0,85%, o que puxa Petrobras (PETR4) para cima em 0,54%. Já os contratos do minério de ferro para setembro, os mais negociados, encerraram o dia com leve alta de 0,05%, negociados a 884,5 yuan (US$ 122,17) a tonelada, o que também faz preço em Vale (VALE3) que sobe 0,48% no mesmo horário.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,94%, aos 125.818 pontos.

Hoje o mercado acompanha de perto dois indicadores importantes para a inflação americana e brasileira. Por aqui, houve a divulgação da prévia do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) de abril, que ficou em 0,21%, o que representa uma queda de 0,15 p.p. (ponto percentual) em relação à março, quando o índice registrou alta de 0,36%. Os números foram divulgados na manhã desta sexta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“O esperado pelo consenso de mercado era variação de 0,29% e o índice foi 0,21%, apresentando assim um número abaixo das estimativas da maioria dos economistas do mercado. Dado este número melhor, a curva de juros deve responder ao longo do dia de forma favorável. Ontem já acompanhamos um fechamento na curva e este movimento deve continuar hoje após esse dado”, aponta Ana Paula Carvalho, planejadora financeira CFP e sócia da AVG Capital.

Segundo a especialista, o dado favorável pode ajudar o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) a manter o ritmo de corte de juros. O movimento também faria uma certa pressão no dólar, visto que o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos irá diminuir caso o BC continue o corte de 0,50 p.p.

Entretanto, dados do exterior, principalmente dos Estados Unidos, ainda influenciam o Brasil e o dólar. Também na manhã desta sexta, o Departamento de Análises Econômicas divulgou o índice de preço de consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês), um dos principais indicadores de inflação dos Estados Unidos. O número ficou em 2,7% em março, em relação ao mesmo mês de 2023, e 0,3% ante fevereiro.

Já o chamado núcleo do PCE em 12 meses, que exclui gastos com comida e energia, foi de 2,8%, mesmo número de fevereiro. A alta de preços foi puxada principalmente pelo encarecimento dos serviços. O indicador de março veio dentro do esperado pelo consenso LSEG, que estimava uma alta de 0,3% em março. Entretanto, a variação anual ficou acima da prevista - o consenso esperava 2,6% para o núcleo.