Indicado ao Nobel da Paz, Alysson Paolinelli estará no Superagro 2021

O engenheiro agrônomo Alysson Paolinelli, indicado ao Prêmio Nobel da Paz 2021, será homenageado por sua trajetória no setor durante o Superagro 2021. O evento online, que será realizado pela EXAME nesta quinta-feira, 8 de abril, reunirá grandes nomes do setor do mercado em painéis sobre o futuro do agronegócio.

Aos 84 anos, o ex-ministro da Agricultura se destaca por sua trajetória repleta de marcos históricos para o desenvolvimento da agricultura brasileira. Entre elas está a criação da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). A companhia pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tem foco no desenvolvimento de tecnologias e conhecimentos para o setor agropecuário do país.

Nobel da Paz

A indicação ao Prêmio Nobel se dá justamente por todos os anos de dedicação ao setor, com inovações fundamentais para o avanço da agropecuária no Brasil. "Tenho muita honra de poder enxergar a agricultura e a agropecuária brasileira no Brasil com maior entusiasmo. Fizemos a grande revolução verde", destaca o engenheiro em entrevista a EXAME.

Em 2020, o prêmio foi para o Programa Alimentar Mundial (o World Food Programme), braço de ajuda humanitária contra a fome das Nações Unidas, que distribui ajuda alimentar para 90 milhões de pessoas por ano em 80 países. Como foi a 12ª organização a ganhar o prêmio, em vez de indivíduos, o comitê deve repetir a tendência em 2021.

Apesar do cenário, Paolinelli afirma estar honrado pela indicação e diz que sua maior felicidade seria dividir o prêmio com amigos e aliados, caso ganhe. "Esse prêmio Nobel, na realidade, é um prêmio para o país”, afirma. “Se tivermos a honra de recebê-lo, ele não será meu, mas sim do Brasil", completa o engenheiro.

Revolução verde

Em meados de 1970, Paolinelli iniciou um processo de mudança no sistema de agricultura do país. Ele desenvolveu um modelo agrícola tropical sustentável, que revolucionou o setor. Com incentivos a inovações tecnológicas, o ex-ministro investiu na modernização da Embrapa e promoveu também o início da produção de alimentos em um bioma (Cerrado) que até então não era usado para atividades de agronegócio.

"A produção não pode vir sem sustentabilidade. O hemisfério temperado falhou muitas vezes porque esqueceu da sustentabilidade na busca de soluções rápidas e de alta produtividade. Andaram muito depressa e esqueceram da sustentabilidade”, explica.

Para ele, a vantagem do Brasil é justamente seguir o caminho oposto. “Vamos fazer a sustentabilidade brasileira ser olhada sob o prisma da biotecnologia. Ela que vai dar ao país aquilo que ele precisa para produzir os alimentos mais naturais, nutritivos e saudáveis que o mundo vai conhecer”, afirma.

Superagro

O agronegócio é um dos setores que mais se destaca na economia brasileira. Em 2020, entretanto, surpreendeu ainda mais ao crescer mesmo durante um cenário atípico, causado pela pandemia de covid-19.

De acordo com dados recentes da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio cresceu 24,31% no ano passado, em relação a 2019. Assim, o setor aumentou a participação no PIB total do Brasil para 26,6% em 2020, frente a 20,5% em 2019.

Para entender o sucesso do setor em 2020 e as perspectivas para o futuro, a EXAME promoverá o evento Superagro 2021, que abordará diversos assuntos pertinentes para o público geral, empresas e investidores do setor. O evento terá a presença de grandes nomes como o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o vice-presidente executivo da Pepsico e ex-diretor da OMC, Roberto Azevedo.



