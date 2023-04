ICBC Brasil realiza com sucesso sua primeira transação de liquidação em RMB

O Banco Industrial e Comercial da China (Brasil) Ltda anunciou que processou com sucesso sua primeira transação de liquidação transfronteiriça em renminbi (RMB), o que representa um avanço considerável nos negócios transfronteiriços em RMB do banco no mercado brasileiro.

Em fevereiro, o Banco Popular da China, banco central do país, autorizou o ICBC Brasil como o banco de compensação RMB no Brasil, o que permitiu ao banco realizar transações em RMB entre clientes brasileiros e chineses.

Na transação em questão, o ICBC Brasil deu suporte a ambas as partes, permitindo a liquidação diretamente na moeda chinesa. Isso demonstrou vantagens significativas em termos de eficiência de compensação, custos de câmbio e segurança dos fluxos de fundos e informações, afirmou o banco em comunicado à imprensa.

“Continuaremos a aproveitar ativamente nossas vantagens como o banco de compensação RMB no Brasil e nos esforçaremos para fornecer serviços de liquidação transfronteiriça convenientes, eficientes e seguros em RMB para empresas de ambos os países, promovendo o desenvolvimento contínuo da cooperação econômica e comercial entre a China e o Brasil”, disse o chefe do ICBC Brasil.

Transações em real e renminbi

O sucesso da transação é um importante passo para aumentar a proporção de RMB no comércio e investimento entre a China e o Brasil, já que as empresas de ambos os países agora possuem mais opções de moeda para o comércio.

Nos últimos anos, a cooperação econômica e comercial entre a China e o Brasil tem se aproximado cada vez mais, o que torna a implementação bem-sucedida desta transação ainda mais relevante.

Com isso, o ICBC Brasil reforça sua posição como um dos principais players em transações financeiras entre Brasil e China, o que deve impulsionar ainda mais o comércio e investimento entre os dois países.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Xinhua