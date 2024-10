Haddad apresentará nos EUA propostas para modernizar bancos multilaterais e financiamento climático

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa na próxima semana, entre terça-feira, 22, e quinta-feira, 24, em Washington, nos Estados Unidos, das reuniões de ministros de Finanças presidentes de Banco Centrais dos países membros G20, além da conferência anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial.

A evento será a último em que Haddad presidirá a trilha financeira do G20 fora do Brasil. O ministro apresentará parte do legado brasileiro e do processo transição para África do Sul, além de anúncios, ainda não detalhados, na agenda de modernização de bancos multilaterais e na área de financiamento climático.

Haddad embarcará para Washington na tarde de segunda-feira, 21, saindo de São Paulo. Na terça, a agenda começará às 15h, em reunião bilateral com o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga. Há expectativa de que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também participe dessa reunião.

Sustentabilidade do arcabouço fiscal

Na sequência, entre 17h e 18h, o chefe da equipe econômica terá reunião com executivos da Fitch Ratings. Haddad deve detalhar durante o encontro os planos do Brasil para redução de gastos que pretende garantir a sustentabilidade do arcabouço fiscal.

Os planos do governo preveem a retomada do grau de investimento em 2026, mas essa possiblidade depende das sinalizações claras de que a trajetória de crescimento da dívida pública será sustentável nos próximos anos.

Na quarta-feira, 23, Haddad participa entre 9h e 10h do lançamento da Plataforma Brasil de Investimento Climático e para a Transformação Ecológica. Entre 11h30 e 13h, o ministro participa de evento do FMI para tratar o crescente endividamento global. Entre 15h30 e 18h ele participa das plenárias do Banco Mundial e do FMI.

Para encerrar a agenda do dia, entre 18h30 e 21h30, Haddad fará o discurso de abertura do jantar oficial do G20, em que são aguardados anúncios, ainda não detalhados, na agenda de modernização de bancos multilaterais e na área de financiamento climático.

Reuniões do G20

No último dia de evento, na quinta, 24, entre 9h45 e 12h45, o ministro da Fazenda presidirá a reunião ministerial do G20 e, na sequência, entre 13h e 13h30, participará de entrevista coletiva que encerrará os trabalhos.

Entre 14h e 16h15, o ministro participará do evento da força-tarefa de Mobilização Global contra as Mudanças Climáticas. Por fim, entre 17h15 e 19h, Haddad participará de reuniões reservadas com representantes do FMI em que são apresentados possíveis cenários econômicos aos representantes dos diversos países.

A previsão é de que o ministro embarque para São Paulo ainda na quinta e chegue em São Paulo, na manhã de sexta-feira, 25. Haddad só deve retornar para Brasília na segunda-feira, 28.