Haddad anuncia linha de crédito de R$ 150 milhões para afetados pelo apagão em SP

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 18, que o governo federal irá criar uma linha de crédito para pessoas que possuem alguma atividade econômica e que foram afetadas pelo apagão em São Paulo causado pela tempestade na semana passada.

"Estamos pegando R$ 150 milhões do Fundo Garantidor de Operações (FGO) para liberar uma linha de crédito pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) para as pessoas que foram comprovadamente atingidas pelo apagão na região metropolitana de São Paulo", disse o Haddad durante entrevista para jornalistas em São Paulo.

De acordo com o presidente da Enel São Paulo, Guilherme Lencastre, 3,1 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica após a tempestade do último dia 11. Na mesma entrevista coletiva, ele informou que seis dias depois, todos os afetados pela chuva tiveram sua luz restabelecida e esclareceu que os 36 mil clientes da concessionária atualmente com o fornecimento elétrico interrompido, estão nessa situação por outros fatores não relacionados com o temporal.

"Neste momento, estamos com 36 mil clientes sem energia, isso significa uma operação muito próxima da normalidade do nosso negócio. Nós temos 8,2 milhões de clientes. Numa operação normal, oscila entre esse patamar de 36 mil ou pouco mais. Continuamos nossa força-tarefa mobilizada, atuando em campo. É possível que haja casos de clientes mais antigos e esses são os prioritários que vamos estabelecer agora", disse o executivo na quinta-feira, 17.

O chefe da Fazenda informou que quem está devendo para bancos por meio do Pronampe, terá a dívida prorrogada pelos próximos 60 dias.

"Se ele não tem dividas, pode ter acesso a uma linha de credito com as mesmas condições do programa, comprovando que ele foi afetado pelo apegão", complementou Haddad.

Questionado sobre quando essa linha de crédito começará a valer, Haddad sinalizou que o planejamento é para que entre em vigor na segunda-feira e apontou como ela será consolidada.

"A Medida Provisória será assinada antes da viagem do presidente Lula à Rússia. Essa MP não tem impacto primário e em contas públicas", finalizou o ministro.

Novo alerta de tempestade

As declarações do ministro da Fazenda acontecem no mesmo momento em que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta emitiu um novo alerta para "chuvas intensas" para o estado de São Paulo para este fim de semana, enquanto o Climatempo alerta para rajadas de vento de até 90 km/h.

Segundo o Climatempo, há 66% de chances de chuva nesta sexta-feira e 18 a 99% de chances de precipitação no sábado, 19. Esse valor continua alto (94%) no domingo, 20.

Este deve ser o segundo fim de semana consecutivo que a capital paulista é atingida por fortes chuvas. Após a tempestade do último dia 11, 3,1 milhões de pessoas ficaram sem energia na região metropolitana de São Paulo, segundo informações divulgadas pela Enel na quinta-feira, 17.

A explicação para essa sequência de chuvas fortes, segundo o Climatempo, está associada principalmente a um extenso sistema de baixa pressão atmosférica previsto para se expandir entre o Paraguai, Sul, Centro-Oeste do Brasil e São Paulo nesses próximos dias.

Alerta da Defesa Civil

Dentro do contexto dessa mudança de tempo, a Defesa Civil emitiu um alerta para pancadas de chuva e rajadas de vento para este fim de semana no para todo o estado de A quantidade de chuva será suficiente para causar um acumulado de 200 milímetros em diversas regiões do estado ao longo desses três dias.

Previsão de chuva

Há previsão de pancadas de chuva forte e condições para temporais com raios e rajadas de vento em todas as regiões do estado, com destaque para a Serra da Mantiqueira. Confira a previsão para os acumulados de chuva:

Região metropolitana: 95 mm

95 mm Vale do Ribeira e Itapeva: 60 mm

60 mm Presidente Prudente: 90 mm

90 mm Baixada Santista e Vale do Paraíba: 100 mm

100 mm Litoral Norte: 150 mm

150 mm Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Serra da Mantiqueira: 200 mm

Terá apagão em SP?

Na tentativa de uma preparação maior para essa segunda tempestade, a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) reuniu na última quinta-feira, 17, distribuidoras e transmissoras de São Paulo, representantes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros do estado para apresentação de ações de prontidão para essas chuvas.

No estado de São Paulo, a área ainda sujeita a tempestades nesta semana está na porção norte e oeste do estado, incluindo as regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Bauru. Para esta região, até o fim de quarta-feira o Inmet prevê possibilidade de "chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia.

Orientações de segurança

Evite lugares abertos, como praias, campos de futebol e estacionamentos;

Evite ficar perto de objetos altos e isolados, como árvores, postes, caixas d’água e quiosques;

No momento da chuva mantenha distância de aparelhos e objetos ligados à rede elétrica, como geladeiras, fogões e TVs;

Evite tomar banho durante a tempestade;

Em caso de ventos fortes, tenha cuidado com a queda de árvores, postes, fios e semáforos;

Não desafie a força das águas, não tente transpor uma enxurrada ou andar em áreas de alagadas;

Se estiver em uma área de encosta, observe sinais de movimentação do solo, como rachaduras nas paredes, árvores e postes inclinados, e água lamacenta;

Se um fio energizado cair sobre o veículo, permaneça dentro do carro e ligue para o serviço de emergência.