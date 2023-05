Governo Lula tem expectativa de votar urgência do marco fiscal amanhã, diz Padilha

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta terça-feira, 16, que a expectativa do governo é que se possa votar a urgência do marco fiscal na quarta-feira, 17, e o mérito, na próxima semana. De acordo com ele, tal calendário tem o aval de líderes de partidos, inclusive de oposição.

"A expectativa é que a gente possa, de fato, votar, cumprir aquilo que foi estabelecido no acordo com líderes no dia de ontem, na reunião dos líderes com a presidência da Câmara, a gente possa votar a urgência do marco fiscal no dia de amanhã e trabalhar a votação do mérito na próxima semana", disse o ministro, após reunião com líderes do MDB e ministros indicados pelo partido nesta terça-feira. "Tenho ouvido de líderes, também de partidos que se declaram de oposição, a vontade de estar junto na votação seja no requerimento de urgência, seja no mérito."

Votação das medidas provisórias do governo anterior

Na expectativa do governo em relação ao Congresso, Padilha disse ter falado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ontem para que se possa concluir a votação das medidas provisórias (MPs) do governo anterior no Senado até a próxima semana.

Em relação às recentes derrotas do governo federal, Padilha disse que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro das Cidades, Jader Filho, têm tido um papel de esclarecer as dúvidas dos senadores sobre os decretos de saneamento. "Neste momento, o esforço do governo é de esclarecimento", reforçou.

Bancada do MDB estará em peso na votação de urgência

Padilha ainda afirmou que recebeu nesta terça-feira, 16, garantia do MDB de que a bancada do partido na Câmara estará em peso na votação a favor da urgência do marco fiscal. De acordo com o ministro, a legenda trabalhará para que outros partidos, inclusive de oposição, votem a favor da proposta.

"O líder do MDB [Isnaldo Bulhões] disse que a bancada está em peso, de forma unitária, unida, na votação a favor da urgência do marco fiscal e também em concordância total sobre o que tem se construído na liderança de Haddad [Fernando Haddad, ministro da Fazenda] e Tebet [Simone Tebet, ministra do Planejamento], equipe econômica do governo, no mérito do marco fiscal", disse, após reunião com líderes do MDB e ministros indicados pelo partido nesta terça-feira.

Rui Costa, que foi chamado mas não compareceu às reuniões de articulação com PSD e PSB, marcou presença na com o MDB. O movimento é um aceno à maior aproximação que pretende ter com parlamentares.

Padilha classificou o MDB como um partido "estratégico" para o governo. Segundo o ministro, a bancada considerou a proposta do arcabouço fiscal equilibrada, calibrada e que reafirma a responsabilidade fiscal com o social.