FSB entrega ao G-20 plano para melhorar sistema de pagamentos transfronteiriços

O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês) divulgou nesta quinta-feira, 23, um plano detalhado com as ações prioritárias para melhorar pagamentos transfronteiriços. De acordo com a instituição, o relatório foi entregue para Ministros da Finanças e dirigentes de Bancos Centrais do G-20, durante reunião na Índia.

O documento define um cronograma para atingir metas quantitativas até 2027, fornecendo "responsabilidade e ambição" aos países envolvidos. Entre as ações definidas, estão: efetivar a interoperabilidade e extensão de sistemas de pagamento; finalizar ferramentas jurídicas, regulatórias e de supervisão; e definir padrões de mensagem e intercâmbio de dados transfronteiriços.

Segundo o comitê, iniciativas que não constam no plano de ação serão pausadas em 2023 e retomadas somente quando relevantes, ou caso lideradas por instituições não especificadas no documento.

Além do FSB, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial devem integrar os esforços para melhorar o sistema de pagamentos internacional, oferecendo assistência técnica para países fora da jurisdição do G-20. O projeto visa conseguir pagamentos transfronteiriços mais baratos, mais rápidos, mais transparentes e mais acessíveis.