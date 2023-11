Evolução da agenda ambiental em debate no Congresso Brasil Competitivo 2023

A evolução da agenda ambiental do Brasil e as estratégias que podem consolidar o país como vitrine global em economia verde serão tema do Congresso Brasil Competitivo 2023, que acontece em São Paulo nesta sexta-feira, 27. Acompanhe aqui.

O evento é realizado pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC) e pela Brasil AYA Earth Partners, ecossistema dedicado a acelerar a economia regenerativa e carbono zero do Brasil, além de ter a EXAME como parceiro de mídia.

Tatiana Ribeiro, diretora executiva do MBC, afirma que o encontro convida a uma série de diálogos que ajudam a entender o contexto econômico mundial e desenha soluções que contribuem com as ambições econômicas brasileiras.

“No Congresso buscamos colocar em pauta temas pertinentes e relevantes para a competitividade nacional, porque entendemos que é fundamental que o Brasil assuma o protagonismo nas discussões relativas à sustentabilidade. É uma oportunidade importante para compreender como estamos e o que precisamos fazer para avançar nesta agenda ambiental”, diz.

Dividido em três painéis, o evento vai abordar a nova política industrial brasileira e o futuro verde do setor, além de discutir acerca dos principais desafios para o financiamento da agenda climática brasileira.