Em 2023, consumidores chineses gastaram US$ 140 bi em produtos de luxo

Apesar do crescimento desacelerado no mercado de consumo, o poder de compra chinês no segmento de produtos de luxo continua notável.

De acordo com o “Relatório de Produtos de Luxo da China” divulgado nesta quinta-feira, 18, pelo Instituto de Pesquisa de Marcas de Luxo, uma agência especializada em marcas de alta qualidade, o consumo de produtos de luxo na China se recuperou em 2023, registrando um aumento de 9% e atingindo RMB 1,042 trilhão (aproximadamente US$ 140.000.000.000,00), retornando aos níveis de 2019 e restabelecendo um mercado acima de um trilhão de yuans.

A participação dos chineses no consumo global de produtos de luxo permanece em torno de 38%, sem grandes alterações, e os consumidores chineses continuam a ser a força mais importante no mercado global de consumo de produtos de luxo.

Em 2023, apesar de vários fatores de incerteza na economia global, a indústria de produtos de luxo ainda obteve um crescimento de 7%, com um mercado avaliado em RMB 2,7232 trilhões. Nesse contexto, o mercado chinês de produtos de luxo retornou ao crescimento positivo, com um aumento de 11%, totalizando RMB 607,7 bilhões e mantendo uma participação de cerca de 22% no mercado global de produtos de luxo.

De acordo com estimativas do instituto, nos próximos 3 a 5 anos, muitas marcas implementarão descontos regulares no mercado chinês, tornando a China um dos lugares mais baratos para comprar produtos de luxo globalmente. Prevê-se que até 2024, a taxa de crescimento do mercado de produtos de luxo na China atinja cerca de 12%, aproximando-se da taxa global da indústria de produtos de luxo, e o fluxo de consumo de produtos de luxo pelos chineses no exterior será ainda mais contido. Nos próximos anos, a participação do mercado chinês doméstico de produtos de luxo no mercado chinês de produtos de luxo em geral entrará em uma faixa normal de 60%-65%.

No que diz respeito às compras domésticas, em 2023, a proporção do consumo doméstico de produtos de luxo pelos chineses aumentou para 58%, não aumentando significativamente devido à abertura do turismo internacional.

Quanto às compras no exterior, o relatório mostra que os chineses gastam 42% de seu consumo de produtos de luxo no exterior. Atualmente, entre todos os destinos de consumo de produtos de luxo no exterior, a França, a Itália e o Reino Unido têm uma proporção relativamente menor, enquanto países asiáticos como Japão, Coreia do Sul e Tailândia substituíram a Europa como destinos favoritos dos consumidores chineses para compras de produtos de luxo no exterior.

Quanto ao preço médio por transação, os consumidores chineses gastam significativamente mais em produtos de luxo no exterior, com uma média de aumento de cerca de 36% em relação ao ano anterior. Isso se deve principalmente ao aumento dos custos de viagem, como passagens e acomodações, resultando em uma maior fatia dos consumidores que possuem rendas maiores viajando para o exterior. No entanto, isso também levou a uma redução relativa de 15% na taxa de compra, com menos pessoas saindo do país e menos compras de produtos de luxo no exterior.

No mercado chinês, o comércio online tornou-se a maior força motriz para o crescimento das marcas de luxo. Em 2023, embora a taxa de crescimento do comércio online de marcas de luxo na China tenha desacelerado em relação a 2022, ainda registrou um aumento de 17%, atingindo RMB 257,4 bilhões. A participação das vendas online de produtos de luxo em valores no mercado chinês atingiu a fatia de 42%, um aumento de 2 pontos percentuais em relação a 2022.

O relatório revela que, no processo de digitalização, o aplicativo Little Red Book (Xiaohongshu) substituiu o Douyin como a plataforma preferida para promover marcas de luxo. A integração contínua dos canais de vendas e comunicação das marcas de luxo se intensificou, com a comercialização digital superando a digitalização da mídia, proporcionando um espaço mais amplo para a exploração de valor. A influência da educação em estilo de vida na promoção do consumo de produtos de luxo começou a diminuir, e os sistemas de avaliação mostraram um valor sem precedentes nas decisões de consumo.

De acordo com as previsões do Instituto, nos próximos 3 a 5 anos, a participação do comércio online de produtos de luxo ultrapassará 60%. Ao mesmo tempo, a estratégia de “uma cidade, uma loja, uma plataforma online” se tornará o núcleo para muitas marcas de luxo abrirem lojas, especialmente em mercados emergentes e descendentes. Muitas marcas de nicho de alta qualidade, especialmente aquelas de categoria personalizada, abandonarão completamente a abertura de lojas físicas, e o modelo “plataforma online + loja física de experiência ou centro de serviços VIP” se tornará predominante. Ao mesmo tempo, a localização não será mais o fator mais importante na escolha de locais para lojas de marcas de luxo no futuro. As lojas independentes substituirão as lojas de shopping, tornando-se o alvo preferido das marcas de luxo.

Em relação ao público consumidor, a partir de 2023, o consumo de produtos de luxo pelo grupo de clientes “Muito Importante” da China entrará na fase de valor por dinheiro. O relatório mostra que, para o consumo de produtos de luxo na China, a fórmula combinada de valor por dinheiro é “(valor da marca + valor do produto + valor do serviço) / preço = valor por dinheiro do produto”.

Ao contrário do passado, a relação custo-benefício do produto e a relação custo-benefício do serviço agora ocupam uma posição mais importante. A psicologia do consumidor que busca cegamente grandes marcas está gradualmente sendo substituída pela psicologia de avaliação racional do valor abrangente do produto, serviço e marca. As perspectivas para marcas de luxo e categorias de produtos “inúteis” tornam-se sombrias, e a substituição do consumo de produtos de alta qualidade por marcas de nicho ou marcas de designers menos conhecidos oferece mais oportunidades. Além disso, o valor do serviço também se tornou um dos valores de consumo mais importantes para o grupo de clientes “Muito Importante”, e os serviços personalizados se tornaram um fator importante nas decisões de compra de muitos consumidores de produtos de luxo.

O Instituto de Pesquisa de Marcas de Luxo acredita que o consumo de alto padrão se tornará a fonte mais lucrativa para muitas indústrias. O desenvolvimento de produtos de alta qualidade, atendendo à busca das pessoas por uma vida melhor, mudará o foco de seguir e atender às necessidades dos consumidores para liderar e educar as demandas dos consumidores, tornando-se uma importante saída para as principais marcas chinesas em várias indústrias.

Em termos de distribuição geográfica do consumo de produtos de luxo, o relatório mostra que em 2023, Xangai, Pequim e Sanya continuaram liderando a lista das cidades chinesas com maior consumo de produtos de luxo: Xangai, com RMB 53,5 bilhões, tornou-se a cidade com o maior consumo de produtos de luxo na China; Pequim, em segundo lugar, contribuiu com RMB 52,3 bilhões; Sanya viu uma recuperação adicional no mercado de produtos de luxo, alcançando 45,5 bilhões de yuans e ficando em terceiro lugar; e Haikou se tornou a cidade com o crescimento mais rápido no consumo de produtos de luxo na China, com um aumento de 89% para RMB 8,9 bilhões, mostrando um forte potencial de crescimento.

Olhando para as províncias, Zhejiang e Jiangsu são as duas províncias que mais contribuem para o consumo total de produtos de luxo, cada uma com sete cidades entrando no ranking das 50 principais cidades consumidoras de produtos de luxo, liderando o consumo total de produtos de luxo sobre outras províncias importantes, como Hainan, Xangai, Pequim e Guangdong.