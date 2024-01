Volume de encomendas expressas na China deve atingir 142,5 bilhões em 2024

O volume previsto de encomendas expressas na China em 2024 é de 142,5 bilhões, com um aumento projetado de cerca de 8% em relação ao ano anterior, conforme anunciado por Zhao Chongjiu, líder do Bureau de Correios do Estado.

O país está intensificando os esforços para aprimorar sua infraestrutura de entrega expressa, implementando programas para ampliar a capacidade de hubs de entrega postal e acelerar projetos postais, juntamente com a construção de infraestrutura expressa.

A China planeja otimizar suas redes de entrega de encomendas, incentivando parcerias entre empresas de courier e fabricantes. Essas colaborações visam impulsionar projetos de armazenamento inteligente e gerenciamento da cadeia de suprimentos. Além disso, está prevista a melhoria da cobertura de estações de serviços logísticos integrados em nível de aldeia para impulsionar a revitalização rural de forma abrangente.

No cenário global, a China pretende modernizar centros internacionais de entrega postal, incentivar empresas de entrega expressa a abrir mais rotas aéreas internacionais, expandir suas frotas e acelerar a construção de centros de distribuição, redes terrestres e armazéns no exterior. Zhao ressaltou que a robusta infraestrutura de transporte e capacidade de entrega estabelecem as bases para melhorar a conectividade no setor de courier, enquanto mudanças nos padrões de consumo, tanto domésticos quanto internacionais, oferecem oportunidades significativas para o setor.

No último ano, a China aprimorou a performance geral das instalações de infraestrutura no setor de courier, incluindo o uso de veículos de carga de alta capacidade e a abertura de rotas aéreas internacionais. Projetos como o Aeroporto Ezhou Huahu, investido principalmente pela principal empresa de courier SF Express, e a construção de um hub aéreo de frete pela YTO Express, preveem melhorar ainda mais a capacidade de lidar com encomendas.

Além disso, houve melhorias nas redes de entrega de encomendas em áreas de fronteira, cobrindo todas as 3.356 aldeias fronteiriças com serviços postais. No âmbito rural, a construção do sistema de correios e entrega expressa foi acelerada, fortalecendo a capacidade de atender cadeias industriais e de suprimentos. Até 2023, a China estabeleceu centros de entrega e distribuição em nível de condado, estações de serviço logístico integrado em nível de vila e estações de correio em mais de 70% das aldeias administrativas em todo o país. Mais de 1.900 projetos de colaboração entre courier e fabricantes foram lançados, com 312 centros de distribuição no exterior e mais de 300 armazéns internacionais estabelecidos para impulsionar a expansão internacional do setor de courier.