Economia mundial está 'mais sólida' do que o esperado, afirma comitê do FMI

Washington, Estados Unidos | AFP | sexta-feira 14/04/2023 - 17:55 UTC-3 | 213 palavras AFP Nadia Calviño, primeira vice-presidente do governo espanhol e ministra da Economia, em Washington, DC, em 14 de abril de 2023 A economia mundial se mostrou "mais sólida" do que o esperado há seis meses e "os piores cenários macroeconômicos não se materializaram", se congratulou, nesta sexta-feira(14), a presidente de um dos principais comitês do FMI. "Comparada com a situação que esperávamos no outono (no norte), a economia mundial se mostrou muito mais sólida, e os piores cenários macroeconômicos não se materializaram", afirmou Nadia Calviño (AFP/AFP)

