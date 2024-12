Desemprego é de 6,1% em novembro, aponta IBGE; esta é a menor taxa desde 2012

O desemprego nunca esteve tão baixo no país, apontam novos dados do IBGE divulgados nesta sexta-feira, 27. O percentual de desocupados renovou a mínima histórica e chegou a 6,1% no trimestre encerrado em novembro, em linha com o esperado pelos agentes econômicos. É o menor patamar já registrado pela pesquisa do instituto, iniciada em 2012.

A ocupação também registrou novo recorde e chegou a 103,9 milhões de trabalhadores, com o nível da ocupação no ponto mais alto da série: 58,8%. O contingente de trabalhadores com carteira assinada no país também está no maior patamar, somando 39,1 milhões de pessoas nessa condição.

Pnad e Caged

Novos números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) serão divulgados também nesta sexta-feira. Até agora, os dados de outubro apontaram uma abertura de 132.714 vagas mil postos de trabalho no mês.