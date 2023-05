Como tornar o Brasil mais competitivo? Evento debate o custo de fazer negócios

O Movimento Brasil Competitivo, com parceria de mídia da EXAME, realizará nesta quarta-feira o Fórum da Competitividade. O evento, que contará com a presença de alguns dos principais nomes do governo federal, do Congresso e do setor privado, será transmitido ao vivo no site e YouTube da EXAME.

A abertura do fórum ficará a cargo do fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Shwab.

Os painéis serão mediados pelos editores da EXAME Luciano Pádua e o Rodrigo Caetano.

Fórum de Competitividade ao vivo

Programação

9h - Abertura

• Geraldo Alckmin, Presidente da República em Exercício

• Arnaldo Jardim, Deputado Federal e presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo (FPBC)

• Jorge Gerdau, Presidente do Conselho Superior do MB

10h - Competitividade em Tempos de Transformação Disruptiva

• Klaus Schwab, Fundador do World Economic Forum

10h30 - Painel 1 – Rotas para a retomada da competitividade

Arnaldo Jardim, Deputado Federal e presidente da FPBC

• Leany Lemos, Secretária Nacional de Planejamento do Ministério

de Planejamento e Orçamento

• Luiz Carlos Trabuco, Presidente do Conselho de Administração do

Bradesco

• Rafael Chang, Presidente da Toyota do Brasil

Mediação: Luciano Pádua, Editor de Macroeconomia da Exame

11h30 - Lançamento do Novo Custo Brasil

• Andrea Macera, Secretária de Competitividade e Política Regulatória do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

• Rogério Caiuby, Conselheiro Executivo do MBC

14h - Painel 2 – O Brasil e a economia verde

• Alessandro Vieira, Senador da República

• Helder Barbalho, Governador do Pará

• Rodrigo Rollemberg, Secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

• Patrícia Ellen, Sócia da consultoria SYSTEMIQ e cofundadora do AYA Earth Partners

• Ibiapaba Netto, Diretor-executivo da CitrusBR

Mediação: Rodrigo Caetano, Editor de ESG da Exame

15h15 Painel 3 – Infraestrutura para a competitividade

• Renan Filho, Ministro dos Transportes (a confirmar)

• Otaviano Pivetta, Vice-Governador de Mato Grosso

• Bernardo Silva, Diretor Executivo do Sinprifert

• Natália Marcassa, CEO do MoveInfra

Mediação: Luciano Pádua, Editor de Macroeconomia da Exame

16h30 Painel 4 – Transformação digital como diferencial competitivo

• Esther Dweck, Ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos

• Júlio Lopes, Deputado Federal e Secretário Geral da FPBC

• Igor Calvet, Presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento

Industrial – ABDI

• Rodrigo Colmonero, CEO da Gringo

Mediação: Rodrigo Caetano, Editor de ESG da Exame