Montadoras chinesas têm presença de peso na IAA Mobility 2023, em Munique

Cinquenta e duas empresas chinesas do ramo automobilístico participarão da IAA Mobility 2023, que tem início nesta terça-feira, 5, em Munique, na Alemanha. Entre elas estão a fabricante de veículos elétricos Xpeng Motors e o gigante das baterias Contemporary Amperex Technology (CATL). A IAA Mobility é o maior salão automobilístico da Europa e ocorrerá entre os dias 5 e 10 de setembro, com a participação de 675 expositores.

Além da Xpeng, outros pesos-pesados da indústria automobilística chinesa, como a Avatr Technology, Leapmotor Technology, Seres Group, MG Motor da SAIC Motor, Dongfeng Motor, além do Grupo Zhejiang Geely Holding, com suas marcas Lotus Group e Polestar, irão expor suas inovações no evento.

Durante o evento, fabricantes chineses de baterias para veículos elétricos, como CATL, Eve Energy, Sunwoda Electronic, CALB Group, Rept Battero Energy e Farasis Energy, irão apresentar suas mais recentes tecnologias. A Sunwoda, por exemplo, vai demonstrar avanços em baterias, incluindo carregamento rápido, baterias de íon de sódio e baterias de estado sólido, bem como células cilíndricas de grande porte.

Além disso, empresas chinesas que se destacam em soluções e hardware para direção inteligente, como Horizon Robotics, EcarX Group, QCraft, Liangdao Intelligent Automotive Technology, DeepRoute, SenseTime Group e Zongmu Technology, também terão presença notável na IAA Mobility.

Uma novidade emocionante é que o Congresso Mundial de Veículos de Energia Nova será realizado em Munique pela primeira vez fora da China, começando em 6 de setembro.

A Europa se tornou um destino crucial para os Veículos Elétricos (VEs) chineses, com quase metade dos VEs chineses exportados em 2021 encontrando lar no continente, de acordo com um relatório da KPMG. No ano passado, o preço médio de um carro chinês vendido na Europa ficou na casa dos US$ 30.000.

Para o futuro, as montadoras chinesas estão projetando uma expansão significativa, com a expectativa de representar 33% do mercado automobilístico global até 2030, marcando um aumento substancial em relação aos atuais 17 por cento.

Paul Gong, chefe da China Auto na UBS Global Research, prevê que algumas empresas chinesas de carros elétricos se tornarão gigantes globais, enquanto as empresas chinesas que fornecem VEs e tecnologias relacionadas devem capitalizar nesse crescimento e se consolidar como líderes globais.

Nesse cenário, as montadoras europeias enfrentarão desafios significativos em termos de participação de mercado, particularmente aquelas que operam no segmento convencional.