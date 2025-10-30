Caged: Brasil cria 213 mil empregos formais em setembro, acima do esperado

O Brasil registrou a criação de 213.002 novas vagas de emprego com carteira assinada em setembro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 30, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O resultado veio acima do esperado pelo mercado, que projetava entre 175 e 182 mil empregos formais no período.

Durante o mês de setembro, o total de admissões foi de 2.292.492, enquanto os desligamentos somaram 2.079.490. O saldo positivo superou o de agosto, quando foram abertas 147.358 vagas formais.

No período acumulado de 12 meses, de outubro de 2024 a setembro de 2025, o Brasil criou 1.399.904 vagas de emprego, número inferior ao registrado no mesmo intervalo do ano passado (de outubro de 2023 a setembro de 2024), quando foram geradas 1.851.901 vagas. Já no acumulado de janeiro a setembro de 2025, o saldo foi de 1.716.600 postos de trabalho.

Os dados fazem parte do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), sistema que monitora as admissões e demissões de trabalhadores com carteira assinada, sendo um dos principais indicadores do mercado de trabalho brasileiro e base para políticas públicas voltadas para o setor.

Desempenho por setor

O setor de serviços foi o principal responsável pela criação de empregos, com um total de 106.606 novas vagas.

Serviços: 106.606 vagas

Indústria: 43.095 vagas

Comércio: 36.280 vagas

Construção: 23.855 vagas

Agropecuária: 3.167 vagas

Desempenho por estado

Todos os 27 estados do Brasil apresentaram saldos positivos de empregos. Os maiores aumentos de vagas ocorreram em:

São Paulo (+49.052)

Rio de Janeiro (+16.009)

Pernambuco (+15.602)

Por outro lado, os estados com os menores saldos foram:

Roraima (+295)

Amapá (+735)

Acre (+845)

Salário médio de admissão

O salário médio das novas contratações em setembro foi de R$ 2.286,34, o que representou uma redução de R$ 20,61 (-0,9%) em relação a agosto, quando o valor médio era de R$ 2.306,94. Em comparação com setembro de 2024, houve um aumento real de R$ 17,35 (0,8%).

Em setembro, o saldo de empregos foi mais favorável para os homens, que registraram a criação de 117.145 vagas, enquanto as mulheres tiveram um total de 95.857 novas vagas.

Os jovens com idades entre 18 e 24 anos (+110.953) e os adolescentes de até 17 anos (+31.105) foram os principais responsáveis pelo aumento do emprego formal, juntos representando 67% dos novos postos de trabalho gerados no mês.