Brasil deve subir uma posição e fechar 2024 como a 8ª maior economia do mundo, estima FMI

Segundo dados preliminares, o Brasil deve crescer 2,1% no ano com valor corrente de US$ 2,331 trilhões. A estimativa é que o país ultrapasse a Itália e fique na oitava posição no fim de 2024.

Em 2023, o Brasil cresceu e voltou a figurar entre as 10 maiores economias do planeta. As estimativas do Fundo apontam ainda que o Brasil seguirá como oitavo no ranking global até 2029, último ano para o qual o Fundo traça projeções.

Os dados apontam para uma melhora da expectativa, já que em 2023, era esperado que o Brasil atingisse a oitava posição em 2025.

Outro país que deve crescer no ranking será a Índia, que ultrapassará a Alemanha como terceiro maior PIB do mundo em 2027. As projeções do FMI foram divulgadas em abril.

1 /6 Homem carrega duas bandeiras israelenses durante uma manifestação pró-Israel nos EUA, após ataques do Hamas (Israel creceu 3,4% no 1º trimestre de 2024)

2 /6 (Turquia cresceu 2,4% no primeiro trimestre de 2024)

3 /6 (Economia de Hong Kong cresceu 2,3% no 1º tri)

4 /6 Ônibus em Santiago, no Chile (A economia do Chile cresceu 1,9% no 1º trimestre)

5 /6 YIWU, CHINA - APRIL 12: Balls are on sale at Yiwu International Trade City on April 12, 2024 in Yiwu, Zhejiang Province of China. China's Yiwu sees rising demand for sports products as Paris 2024 Olympic Games approaches. (Photo by Lyu Bin/VCG via Getty Images) (Sports Products From Yiwu Sell Well As Paris 2024 Olympic Games Approaches)

6/6 pib do brasil (pib do brasil)

17ª posição no ranking do 1º tri

A alta de 0,8% do Produto Interno Bruto (PIB) coloca o Brasil em 17º lugar em comparação com o avanço da atividade econômica de 53 economias. O resultado divulgado pelo IBGE colocou o Brasil à frente Estados Unidos, Alemanha, França e Reino Unido, país que integram as dez maiores economias do mundo. O país que mais cresceu no período foi Israel, com alta de 3,4%, seguido pela Turquia, com 2,4% no trimestre.