Análise: dependência do agro diminui, mas alta do PIB é impulsionada por gastos do governo

O crescimento de 0,8% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre surpreendeu positivamente o mercado, o governo e mostra que a atividade econômica em 2024 é menos dependente do agronegócio, com forte crescimento dos investimentos.

De janeiro a março, o destaque foi o setor de serviços - o maior da economia - que registrou alta de 1,4%, impulsionado pelo consumo das famílias, com variação positiva de 1,5%. Mas esses dados precisam ser avaliados com cuidado.

Em economia, os detalhes importam. E muito. Por isso, é necessário entender o que tem impulsionado esses setores. E a resposta é simples: o impulso fiscal do governo, que tem injetado bilhões na economia desde 2023, mostra que a geração de riquezas no país foi anabolizada com dinheiro público.

Crescimento com risco inflacionário

Os reajustes reais do salário mínimo e o consequente aumento dos benefícios previdenciários, o aumento do emprego, o Bolsa Família repaginado, o pagamento de quase R$ 100 bilhões em precatórios e uma melhora da oferta de crédito alavancaram o consumo das famílias.

Com mais dinheiro na conta, os brasileiros têm gastado mais, o que explica a alta do consumo das famílias e o avanço dos setores de serviços e comércio varejista.

1 /6 Homem carrega duas bandeiras israelenses durante uma manifestação pró-Israel nos EUA, após ataques do Hamas (Israel creceu 3,4% no 1º trimestre de 2024)

2 /6 (Turquia cresceu 2,4% no primeiro trimestre de 2024)

3 /6 (Economia de Hong Kong cresceu 2,3% no 1º tri)

4 /6 Ônibus em Santiago, no Chile (A economia do Chile cresceu 1,9% no 1º trimestre)

5 /6 YIWU, CHINA - APRIL 12: Balls are on sale at Yiwu International Trade City on April 12, 2024 in Yiwu, Zhejiang Province of China. China's Yiwu sees rising demand for sports products as Paris 2024 Olympic Games approaches. (Photo by Lyu Bin/VCG via Getty Images) (Sports Products From Yiwu Sell Well As Paris 2024 Olympic Games Approaches)

6/6 pib do brasil (pib do brasil)

“O governo está fazendo um estímulo forte pelo lado fiscal, que é parcialmente compensado pelo Banco Central, com um política monetária contracionista. O que preocupa é que esse tipo de expansão tem efeito de curto prazo. Para garantir crescimento de longo prazo tem que olhar para a oferta e para os investimentos”, afirma o economista Roberto Ellery, professor da Universidade de Brasília (UnB).

Segundo Ellery, o crescimento econômico impulsionado pelo consumo das famílias traz uma pressão adicional para a inflação.

Com mais dinheiro disponível para gastar sem um aumento da oferta de produtos e serviços há um estímulo ao processo generalizado de aumento de preços.

Investimento é caminho para crescer

Para Eduardo Velho, economista-chefe da JSF Trust, o resultado positivo do PIB precisa ser relativizado diante da política fiscal expansionista que tem estimulado a consumo das famílias. “Demanda maior significa inflação maior na frente”, diz.

O aumento dos gastos do governo, afirmou Velho, deve impactar em déficit primário maior do que o esperado, o que afetará ainda mais as expectativas de inflação.

Na prática, significa dizer que não há mais espaço para a queda de juros.

“Olhando para a frente, o ritmo de crescimento do PIB talvez não seja compatível com inflação na meta em 2025 já que temos um estímulo pelo consumo das famílias. A composição do crescimento econômico é importante e como ele afeta a inflação também deve ser observado com cuidado”, afirma.

Apesar das pressões inflacionárias, o dado mais positivo do PIB está na formação bruta de capital fixo (FBCF), que cresceu 4,1% impulsionado pela importação de bens de capital, pelo desenvolvimento de software e pela construção civil. Porém, quando se analisa o acumulado em quatro trimestres, a FBCF ainda acumula retração de 2,7%.

Além disso, a produção de bens de capital no Brasil ainda está no terreno negativo, o que mostra que a indústria patina.

Com uma taxa de investimento em 16,9% do PIB no primeiro trimestre do ano, ligeiramente abaixo do dado de 2023, mais investimentos são essenciais para a geração de emprego, renda e crescimento sustentável.