Brasil cria 197 mil postos de trabalho com carteira assinada em abril

O Brasil criou 196.966 vagas de emprego com carteira assinada em abril de 2022. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que reúne o total de admissões e desligamentos mensalmente, e foram divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta segunda-feira.

O resultado vem na esteira do número positivo do primeiro trimestre, que registrou saldo de 615.173 empregos, apesar do indicativo de desaceleração em relação ao desempenho de 2021. Naquele ano, o saldo do primeiro trimestre era de 805,1 mil.

Ao longo de 2021, todos os meses registraram saldo positivo na geração de vagas com carteira assinada, com exceção de dezembro, mês em que tradicionalmente há mais desligamentos. Em 2022, todos os meses tiveram resultado positivo.

