BC suspende pagamento por WhatsApp e diz que operação requer aval prévio

O Banco Central anunciou nesta terça-feira que determinou que Visa e Mastercard suspendam o uso do aplicativo WhatsApp para iniciação de pagamentos e transferências, para permitir que a autarquia avalie eventuais riscos ao funcionamento adequado do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).

“A motivação do BC para a decisão é preservar um adequado ambiente competitivo, que assegure o funcionamento de um sistema de pagamentos interoperável, rápido, seguro, transparente, aberto e barato”, afirmou o BC em nota.

“O eventual início ou continuidade das operações sem a prévia análise do regulador poderia gerar danos irreparáveis ao SPB notadamente no que se refere à competição, eficiência e privacidade de dados”, disse a autarquia, acrescentando que a continuidade das operações sem autorização sujeitará os envolvidos a multa e processo administrativo sancionador.

Na semana passada, o Facebook, dono do WhatsApp, anunciou parceria com instituições financeiras no país para execução de pagamentos por meio do aplicativo.