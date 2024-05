BC libera novo estoque limitado de moeda comemorativa de R$ 5; veja fotos e como comprar

O Banco Central (BC) vai lançar nesta sexta-feira, 24, mais 4 mil unidades da moeda comemorativa de prata, com valor de face de R$ 5,00. A segunda tiragem da moeda comemorativa terá preço de venda de R$ 440.

Para comprar a moeda, os interessados devem acessar o e-commerce da Casa da Moeda do Brasil a partir das 10h do dia 24, com compra restrita a cinco unidades por CPF. As vendas seguirão até que o estoque acabe. A primeira tiragem de 3 mil unidades esgotou em poucos dias.

O anverso (frente) da moeda apresenta o livro da primeira Constituição brasileira aberto com suas páginas retratadas em cor sépia, que representa a passagem do tempo. A pena estilizada e o texto manuscrito remetem à forma como o livro, há 200 anos, foi redigido. Essa é a primeira vez que o recurso da cor é utilizado em uma moeda de prata no Brasil.

O reverso (parte de trás) mostra o prédio do Congresso Nacional, símbolo do Poder Legislativo. O conjunto arquitetônico do Congresso, composto por duas cúpulas, uma voltada para cima e outra para baixo, representa o Poder Legislativo bicameral, modelo proposto já na primeira Carta Magna do Brasil, com as duas Câmaras, de deputados e de senadores, que formavam a Assembleia Geral.