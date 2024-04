Banco do Japão mantém taxa de depósitos na faixa de 0% a 0,1%

O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) manteve inalteradas as principais referências que balizam a política monetária do país nesta sexta-feira, 26, como já se esperava.

O banco central japonês manteve a taxa de depósitos na faixa de 0% a 0,1%, na primeira decisão após ter elevado os juros pela primeira vez em 17 anos e abandonado o instrumento de controle da curva de juros (YCC), no mês passado.

O BC do Japão informou ainda que projeta uma inflação em torno da meta de 2% nos próximos três anos.

Em contraste com o Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) e o Banco Central Europeu (BCE), que deverão começar a cortar os juros já neste ano, a discussão no Japão gira em torno da possibilidade de novos aumentos nas taxas.

*Com informações da Dow Jones Newswires.