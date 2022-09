Banco Central não pensa ainda em corte na Selic, afirma diretora

A diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, Fernanda Guardado, enfatizou nesta sexta-feira, 30, que o BC ainda não está pensando em cortar a Selic, após estacionar a taxa básica de juros em 13,75% na semana passada.

"Nosso pensamento não está em cortes de Selic ainda estamos avaliando riscos e como a desinflação vai acontecer", afirmou, em palestra no HSBCs virtual Global Emerging Markets Fórum.

Repetindo o que disse o presidente do BC, Roberto Campos Neto, na quinta-feira, a diretora lembrou que o mercado estima o início dos cortes da Selic em junho de 2023, possibilitando a convergência da inflação para a meta em 2024.

"É difícil imaginar corte de juros antes de junho, já que isso aumentaria a nossa projeção de IPCA. Além disso, há incertezas no cenário, como hiato do produto. Precisamos de tempo para avaliar as incertezas no cenário", respondeu Fernanda.

Ela lembrou que o BC brasileiro fez um ciclo de aperto monetário maior que o dos Estados Unidos, o que, segundo Fernanda, "dá certo alívio". "Não estamos olhando corte agora, mas observando se desinflação ocorre como esperado. Estamos olhando com bastante atenção mercado de trabalho, apesar de ser indicador defasado, e não queremos ver uma alta de salários muito elevada. Também estamos observando mercado de crédito, que pode dar sinais mais rápidos que emprego", repetiu.

Dissenso

Questionada sobre a decisão divida do Comitê de Política Monetária (Copom) na semana passada, a diretora respondeu que o entendimento da maioria do colegiado era de que a Selic já estava apertada e que já era hora de esperar os seus efeitos. O Copom manteve a Selic, embora dois diretores, incluindo Fernanda tenham votado por um aumento residual de 0,25 ponto porcentual.

"Sempre soubemos que chegaria uma hora em que teríamos que parar a Selic e avaliar os efeitos do ciclo já realizado. O principal argumento para manutenção da Selic é a expectativa de que os principais efeitos do ciclo começarão a ser vistos no segundo semestre de 2022", respondeu a diretora.

Ela admitiu que a alta de expectativas do mercado para a inflação de 2024 certamente é algo que o BC não gostaria de ver, mas enfatizou que as ações do Copom mostram o compromisso da autoridade monetária com a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante. "A mediana para o IPCA de 2024 tem subido mais que média, mas acreditamos que diferença pode estar em hipóteses do mercado. Vamos perseverar para alcançar desinflação e convergência para meta", enfatizou.

Gasolina

A diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central repetiu também que tem havido uma queda forte nos preços de combustíveis no Brasil, mas questionou se essa queda será repassada para os demais preços da economia na velocidade que a alta foi transmitida nos últimos anos.

"Temos que ver se efeito desinflacionário de queda de gasolina será o mesmo do impacto inflacionário nos últimos anos. E há dúvida se essa percepção de inflação menor virá com uma alta de salários incompatível com meta de inflação", afirmou Fernanda.

Desaceleração do PIB

A diretora destacou que a recuperação do setor de serviços e da taxa de investimentos têm sido as principais surpresas no desempenho positivo do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Por outro lado, lembrou que há desaceleração do PIB contratada para o próximo ano como resultado do ciclo de alta de juros.

Na palestra no HSBCs virtual Global Emerging Markets Forum, ela repetiu que a deflação nos últimos meses está relacionada com as medidas tributárias do governo que reduziram os preços de combustíveis e das contas de luz. "O IPCA também tem se beneficiado de melhora em cadeia de suprimentos, mas os preços de serviços têm subido e isso requer atenção, não só no Brasil", completou.

Mais uma vez, ela avaliou que o BC espera que o efeito do aperto monetário comece a aparecer de maneira mais evidente no segundo semestre de 2022. "O hiato do produto agora está começando a refletir taxa de juros real de 1 ano e meio atrás. Sabemos que alguns programas (de renda) podem tornar esse efeito menos evidente, mas estamos confiantes de que ele aparecerá nos próximos trimestres", acrescentou.

Mercado de trabalho

A diretora admitiu que o BC ainda tem bastante incertezas em seu cenário, sobretudo relacionadas ao mercado de trabalho. "O setor de serviços é muito intenso em mão de obra e os efeitos da reforma trabalhista que tivemos há pouco tempo aparecerão agora. É algo que devemos observar bem de perto", afirmou.

Apesar do aquecimento do mercado de trabalho, Fernanda destacou que ainda não há pressões significativas de salários, que continuam abaixo dos níveis observados no pré-pandemia.

Arcabouço fiscal

A diretora evitou comentar sobre as possíveis mudanças de arcabouço fiscal que devem ocorrer após as eleições deste ano. A incerteza fiscal é um dos principais riscos para a inflação citados pelo Copom. "Temos que esperar para ver. Vamos esperar para ver as mudanças no fiscal, para ver como elas impactam nosso trabalho e reagir a isso", firmou.

Ela admitiu que é difícil estimar o PIB potencial do Brasil e apontou que não enxerga grandes mudanças nessa estimativa mesmo após as reformas aprovadas nos últimos anos. "Essas reformas podem ter melhorado PIB potencial, mas as medidas de produtividade estão baixas. O crescimento de investimentos pode estar ajudando o PIB potencial, mas é difícil de quantificar", acrescentou.

