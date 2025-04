13º dos aposentados em 2025: veja quando a 1ª e a 2ª parcela serão pagas

O pagamento da primeira parcela da antecipação do 13º salário com o pagamento dos aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa no fim deste mês, segundo calendário divulgado pelo Ministério da Previdência.

Os créditos da primeira parcela serão efetuados entre 24 de abril e 8 de maio. No próximo mês, a segunda metade do 13° será paga entre os dias 26 de maio e 6 de junho.

O calendário de pagamentos leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

O crédito da primeira parcela do abono será feito entre os dias 24 de abril a 8 de maio. Recebem primeiro os beneficiários que ganham até um salário mínimo. Os aposentados e pensionistas que recebem acima do piso nacional terão o valor da parcela creditado de 2 a 8 de maio.

Dados da folha de fevereiro apontam que 28,68 milhões de pessoas, cerca de 70,5% do total dos aposentados e pensionistas do INSS, ganham até um salário mínimo por mês (R$ 1.518). Outros 11,98 milhões de beneficiários recebem acima do piso nacional. Desse total, 10,6 mil ganham o teto da Previdência Social (R$ 8.157,41).

A expectativa do governo é que R$ 73,3 bilhões serão injetados na economia brasileira.

Veja o calendário de pagamento da primeira parcela do 13º do INSS

Para quem ganha até um salário mínimo:

Final do benefício Dia do crédito 1 24/abril 2 25/abril 3 28/abril 4 29/abril 5 30/abril 6 02/maio 7 05/maio 8 06/maio 9 07/maio 0 08/maio

Para quem ganha acima do piso nacional:

Final do benefício Dia do crédito 1 e 6 02/maio 2 e 7 05/maio 3 e 8 06/maio 4 e 9 07/maio 5 e 0 08/maio

Veja o calendário de pagamento da segunda parcela do 13º do INSS

Para quem ganha até um salário mínimo:

Final do benefício Dia do crédito 1 26/mai 2 27/mai 3 28/mai 4 29/mai 5 30/mai 6 02/jun 7 03/jun 8 04/jun 9 05/jun 0 06/jun

Para quem ganha acima do piso nacional: