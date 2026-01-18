Museu da Stellantis expande negócios com oficina de restauração, certidões e corridas

Vietata la cessione dell'immagine a terzi senza il permesso scritto del fotografo. Vietato l'utilizzo dell'immagine per editoriali su carta stampata (giornali, riviste, cataloghi) senza il consenso da parte del'autore. vietato il download dell'immagine dal sito internet/blog dell'autore senza il suo permesso scritto. Tutti i diritti riservati © Alessandro Venier All rights reserved© (Alessandro Venier)
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 07h04.
Organizado dez anos atrás para preservar e enaltecer modelos históricos das marcas Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, o Heritage Hub é hoje um dos principais acervos corporativos do mundo.
Com aproximadamente 300 modelos – alguns jamais exibidos antes –, a coleção fica na Officina 81, espaço construído em meados dos anos 1960, dentro da planta da Fiat em Mirafiori (Turim), para a produção de componentes da transmissão. A restauração necessária para abrigar os carros respeitou não só a natureza industrial da garagem, bem como as cores originais, o piso de concreto e a estrutura de pilares metálicos.
Aberto ao público desde 2023, em 2025 registrou aumento de 6% no número de visitantes, e com uma participação internacional “significativa”, de acordo com o museu – hoje sob comando da Stellantis, conglomerado formado em 2021 a partir da fusão entre a FCA (Fiat Chrysler Automobiles) e o Groupe PSA (Peugeot e Citroën).
No centro da exposição encontram-se 64 veículos históricos, organizados em oito áreas temáticas: "Recordes e Corridas", "Conceitos e Fuoriserie", "Archistars", "Eco e Sustentável", "Pequenos e Seguros", "Marcas de Estilo", "Jornadas Épicas" e "A Era do Rali".
Entretanto, o Heritage Hub não se limitou a cobrar 26 euros de cada visitante por um passeio guiado de 90 minutos.
Uma das receitas do museu é a Officine Classiche, que recebe carros de clientes para restauração de fábrica. De acordo com a Stellantis, em 2025 as encomendas pelo serviço cresceram 49% em relação ao ano anterior. A empresa não divulga o volume total de reformas, mas cita que 52% das restaurações são para colecionadores fora da Itália. Modelos da Alfa Romeo lideram.
Outro serviço em alta oferecido pela Officine Classiche é o certificado de autenticidade, que atesta a originalidade de carros de colecionadores. Os pedidos pelo documento avançaram 10% em 2025 e 55% nos últimos três anos, novamente com forte demanda internacional, origem de mais de 50% das requisições. A Lancia continua sendo a marca mais solicitada, representando mais de 55% dos veículos certificados.
A Officine Classiche também é capaz de personalizar carros no programa Reloaded by Creators, que transforma veículos icônicos em peças de coleção. Em maio, foi apresentado o Abarth 695 Club Italia, uma série especial limitada a apenas oito unidades, reservada exclusivamente para membros do clube.
Em setembro foi a vez do primeiro (de três) Alfa Romeo 4C Collezione GT “Nicola Larini”, personalizado com a assinatura do ex-piloto de Fórmula 1.
Uma das marcas do Heritage Hub é a diversidade. Daí sua participação em corridas, como a 43ª edição da Mille Miglia. Cruzando estradas, vilarejos e cidades no percurso Brescia-Roma-Brescia entre 17 a 21 de junho, a tradicional competição contou com um Alfa Romeo 1900 Super Sprint 1956 do Museu Histórico da Alfa Romeo e um Fiat 600 1955 do Centro Storico Fiat.
E também em eventos, como o Rally Racing Meeting, onde expôs modelos icônicos da categoria, como Lancia Stratos HF “Alitalia” (vencedor do Rali de Portugal de 1976), Lancia D50 F.1, Lancia D25 e Lancia ECV2. Meses depois, o Heritage Hub participou do Salão do Automóvel de Turim de 2025 com um Fiat 500 Coupé Zagato, um Abarth 124 Rally, um Lancia Delta S4 Stradale e um Alfa Romeo 182 “Sperimentale”.
Outros eventos de prestígio no universo do antigomobilismo que receberam o museu foram o FuoriConcorso, às margens do Lago de Como, e o Auto e Moto d’Epoca, em Bolonha.
Quanto às exposições, o prestigiado Museu Autoworld, em Bruxelas, acolheu a mostra “Lendas do Rali - Da Poeira à Glória”, apresentando dois modelos da Lancia do Heritage Hub: o Stratos Gr.4 Alitalia de 1974 e o Delta HF Integrale Grupo A de 1992.
O próprio Heritage Hub organizou as suas, com destaque para a exposição que celebrou os 120 anos do nascimento de Dante Giacosa, um dos principais designers da Fiat, e os 70 do Seiscento, uma de suas criações.
Amanhã mesmo encerra-se a exibição “A Itália que Amamos: Bem-vindos à Casa do Fiat 500”, que destacou modelos emblemáticos da gama, como o 500 N e o 500 Abarth Record Monza, entre outros.
O Heritage Hub também consolidou seu papel como local para conferências, com 27 eventos recebidos ao longo do ano passado.