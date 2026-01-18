Museu da Stellantis expande negócios com oficina de restauração, certidões e corridas

Organizado dez anos atrás para preservar e enaltecer modelos históricos das marcas Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, o Heritage Hub é hoje um dos principais acervos corporativos do mundo.

Com aproximadamente 300 modelos – alguns jamais exibidos antes –, a coleção fica na Officina 81, espaço construído em meados dos anos 1960, dentro da planta da Fiat em Mirafiori (Turim), para a produção de componentes da transmissão. A restauração necessária para abrigar os carros respeitou não só a natureza industrial da garagem, bem como as cores originais, o piso de concreto e a estrutura de pilares metálicos.

Aberto ao público desde 2023, em 2025 registrou aumento de 6% no número de visitantes, e com uma participação internacional “significativa”, de acordo com o museu – hoje sob comando da Stellantis, conglomerado formado em 2021 a partir da fusão entre a FCA (Fiat Chrysler Automobiles) e o Groupe PSA (Peugeot e Citroën).

No centro da exposição encontram-se 64 veículos históricos, organizados em oito áreas temáticas: "Recordes e Corridas", "Conceitos e Fuoriserie", "Archistars", "Eco e Sustentável", "Pequenos e Seguros", "Marcas de Estilo", "Jornadas Épicas" e "A Era do Rali".

Entretanto, o Heritage Hub não se limitou a cobrar 26 euros de cada visitante por um passeio guiado de 90 minutos.

Restauração e certificado de originalidade

Uma das receitas do museu é a Officine Classiche, que recebe carros de clientes para restauração de fábrica. De acordo com a Stellantis, em 2025 as encomendas pelo serviço cresceram 49% em relação ao ano anterior. A empresa não divulga o volume total de reformas, mas cita que 52% das restaurações são para colecionadores fora da Itália. Modelos da Alfa Romeo lideram.

Outro serviço em alta oferecido pela Officine Classiche é o certificado de autenticidade, que atesta a originalidade de carros de colecionadores. Os pedidos pelo documento avançaram 10% em 2025 e 55% nos últimos três anos, novamente com forte demanda internacional, origem de mais de 50% das requisições. A Lancia continua sendo a marca mais solicitada, representando mais de 55% dos veículos certificados.

A Officine Classiche também é capaz de personalizar carros no programa Reloaded by Creators, que transforma veículos icônicos em peças de coleção. Em maio, foi apresentado o Abarth 695 Club Italia, uma série especial limitada a apenas oito unidades, reservada exclusivamente para membros do clube.

Em setembro foi a vez do primeiro (de três) Alfa Romeo 4C Collezione GT “Nicola Larini”, personalizado com a assinatura do ex-piloto de Fórmula 1.

Corridas, exposições e eventos

Uma das marcas do Heritage Hub é a diversidade. Daí sua participação em corridas, como a 43ª edição da Mille Miglia. Cruzando estradas, vilarejos e cidades no percurso Brescia-Roma-Brescia entre 17 a 21 de junho, a tradicional competição contou com um Alfa Romeo 1900 Super Sprint 1956 do Museu Histórico da Alfa Romeo e um Fiat 600 1955 do Centro Storico Fiat.

E também em eventos, como o Rally Racing Meeting, onde expôs modelos icônicos da categoria, como Lancia Stratos HF “Alitalia” (vencedor do Rali de Portugal de 1976), Lancia D50 F.1, Lancia D25 e Lancia ECV2. Meses depois, o Heritage Hub participou do Salão do Automóvel de Turim de 2025 com um Fiat 500 Coupé Zagato, um Abarth 124 Rally, um Lancia Delta S4 Stradale e um Alfa Romeo 182 “Sperimentale”.

Outros eventos de prestígio no universo do antigomobilismo que receberam o museu foram o FuoriConcorso, às margens do Lago de Como, e o Auto e Moto d’Epoca, em Bolonha.

Quanto às exposições, o prestigiado Museu Autoworld, em Bruxelas, acolheu a mostra “Lendas do Rali - Da Poeira à Glória”, apresentando dois modelos da Lancia do Heritage Hub: o Stratos Gr.4 Alitalia de 1974 e o Delta HF Integrale Grupo A de 1992.

O próprio Heritage Hub organizou as suas, com destaque para a exposição que celebrou os 120 anos do nascimento de Dante Giacosa, um dos principais designers da Fiat, e os 70 do Seiscento, uma de suas criações.

Amanhã mesmo encerra-se a exibição “A Itália que Amamos: Bem-vindos à Casa do Fiat 500”, que destacou modelos emblemáticos da gama, como o 500 N e o 500 Abarth Record Monza, entre outros.

O Heritage Hub também consolidou seu papel como local para conferências, com 27 eventos recebidos ao longo do ano passado.