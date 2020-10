Vídeo em câmera lenta mostra como um espirro pode espalhar a covid-19

Se você tinha dúvidas sobre quanto um espirro pode espalhar o novo coronavírus, um vídeo em câmera lenta publicado no YouTube pode te ajudar a entender melhor. Quer entender a evolução da pandemia e o cenário de reabertura no país? Acesse a EXAME Research.

Ao espirrar ou até mesmo falar sem máscara, um infectado pela covid-19 pode expelir gotículas de saliva que conseguem viajar por mais de 2 metros e se espalharem por até 8 metros de distância — o que pode significar uma necessidade de aumentar ou reduzir o distanciamento social conforme necessário.

É o que acontece no vídeo. Mesmo quando o rapaz está apenas conversando, diversas gotículas são expelidas, diminuindo apenas com o uso de máscaras, o que faz com que elas se tornem imperceptíveis — e serve para ilustrar quão eficazes elas podem ser.

Uma pesquisa publicada no jornal científico The Lancet, mostrou que a cada metro de distância que uma pessoa fica de outra infectada, o risco de disseminação do SARS-CoV-2 cai. O estudo em questão também mostrou que máscaras e proteções para os olhos reduzem os riscos de disseminação do vírus — as máscaras diminuem o risco de 17% para apenas 3%, e a proteção para os olhos mostrou uma redução de 16% para 6%.