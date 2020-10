Qual o futuro dos shoppings?

Foram três dias de debates valiosos. O 16º Congresso Internacional de Shopping Centers da Abrasce, que terminou ontem, 22, reuniu os maiores especialistas do setor para repensar o atual momento e o que vem pela frente. Realizado pela primeira vez em formato 100% digital, por causa dos desafios da pandemia, nossos painéis chegaram a ter centenas de usuários conectados simultaneamente. Um verdadeiro sucesso!

O último encontro de debates desta edição reuniu empresários e executivos que são referência no setor: José Isaac Peres, da Multiplan; Carlos Jereissati, da Iguatemi; Ruy Kameyama, da brMalls; Marcos Carvalho, da Ancar Ivanhoe; e Renato Rique, da Aliansce Sonae. Eles comentaram sobre os maiores desafios do segmento, os aprendizados deixados pela pandemia, a importância do mundo digital para o setor e adiantaram que vislumbram novembro e dezembro deste ano até melhores do que os mesmos meses do ano passado.

Nosso congresso também fez a ponte com a Europa e o mercado asiático. Tom Andrews, da HongKong Land; Samuel Hibel, da Kardan Land China; e Volker Kraft, sócio da ECE Alemanha, enfatizaram a importância das áreas de gastronomia dos shoppings e como elas têm avançado no mix dos empreendimentos. Mas nós, brasileiros, também mostramos como estamos avançados em diversos quesitos, entre eles, o de entretenimento, como bem observou Rafael Sales, da Aliansce Sonae.

E claro que não faltou tecnologia com a participação de Ernesto Villela, da Mimoo; Cibelle Ferreira, da Shopper Um; e Francisco de Frutos, da Plug and Play. Os três mostraram como o setor de shopping, que tem como característica inovar, pode evoluir ainda mais.

Quem acompanhou nossos painéis também teve uma excelente contextualização política e econômica com duas das mais renomadas jornalistas do país nessas áreas: Natuza Nery e Júlia Duailibi, além da participação do analista político da FSB Comunicação, Alon Feuerwerker.

A discussão ganhou peso com o tema da reforma tributária e os argumentos de Caio Megale, da XP Investimentos, e Jorge Antônio Rachid, consultor tributário e ex-secretário da Receita Federal, sobre como é importante pensarmos na sustentabilidade das contas públicas e que o momento é de focar na recuperação da economia e na manutenção dos empregos. Neste mesmo painel, o médico Fábio Gregory, do Hospital Sírio-Libanês, fez uma rica contribuição do que devemos esperar do novo normal.

Nosso conhecimento foi além com as reflexões do filósofo, escritor e ensaísta Luiz Felipe Pondé. Ele nos alertou sobre um perfil de cliente mais exigente por ter mais opções de escolhas.

Além disso, até domingo, as pessoas ainda têm a chance de visitar a Exposhopping, a maior feira de negócios do setor da América Latina. E o melhor: ela é online e gratuita. Com uma experiência de imersão semelhante ao mundo físico, os participantes poderão navegar entre os estandes e interagir com expositores para saber mais sobre produtos e serviços.

*É presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce)

