Startup quer combater a dengue alterando a genética dos mosquitos

A Oxitec, empresa britânica de biotecnologia, está fazendo um experimento genético com meio bilhão de mosquitos que tiveram seus genes "hackeados" para matar a população de Aedes aegypti em Florida Keys, arquipélago de ilhas tropicais perto dos Estados Unidos.

A empresa inseriu um gene chamado OX5034 nos mosquitos. Todos serão machos, já que não picam humanos, e o plano é que, ao reproduzir com fêmeas que picam, o gene — que contém uma carga útil hereditária que impede que filhotes do sexo feminino atinjam a vida adulta — será passado.

O alvo, por enquanto, é o Aedes aegypti, mosquito responsável por transmitir doenças como a dengue e zika. Em Florida Keys, eles representam apenas 2% a 4% da população de insetos, mas são responsáveis pela maioria de doenças transmitidas por mosquitos.

O plano da Oxitec é eliminar a transmissão da doença ao impedir que os mosquitos femininos atinjam a vida adulta e, portanto, nunca piquem. O monitoramento será por meio de copos de coleta instalados pela região para observar como o genoma modificado se prolifera.

Apesar de não picarem, os mosquitos machos da espécie ainda conseguem infectar ou ser infectados por fêmeas durante o acasalamento. Portanto, liberar milhões deles de uma vez pode acabar aumentando a prevalência de doenças na área.

Em maio de 2020, a Oxitec recebeu aprovação da Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) para fazer o experimento em campo. Na região onde os testes irão acontecer, muitos residentes não estão contentes em participar e afirmam que assinaram um contrato para "ter insetos eliminados" sem saber que mosquitos genetificamente modificados fariam o trabalho.

De acordo com o Futurism, a empresa vendeu a ideia "como uma forma de evitar a pulverização de pesticidas químicos", mas a atividade ainda irá continuar mesmo após o início dos testes.

Caso tudo ocorra bem, o experimento pode se tornar uma forma eficaz de matar pragas sem precisar usar inseticidas, que prejudicam o meio ambiente.

Porém, críticos entrevistados pelo Futurism temem que o mosquito modificado e a população selvagem acabem criando híbridos genéticos, o que a empresa afirma que não é um risco real. Os insetos que serão liberados carregam duas cópias do gene, mas só uma é passada para a fêmea durante o acasalamento. Isso quer dizer que o OX5034 será menos e menos carregado, até ser completamente parte da natureza.

E se uma das fêmeas portadora do gene acabar sobrevivendo e reproduzindo? O porta-voz da EPA, Kenneth Labbe, disse que o experimento será encerrado no segundo que isso acontecer. “Eles são obrigados a cessar imediatamente as liberações, aplicar pesticidas convencionais direcionados aos estágios adultos e larvais do mosquito e continuar monitorando até que nenhum mosquito fêmea OX5034 seja encontrado por duas gerações consecutivas”, disse Labbe.

Entre 2013 e 2015, o Brasil fez parte de testes da Oxitec. A empresa liberou mosquitos que carregavam o gene OX5134 (diferente do que será usado em Florida Keys), conhecido como "Aedes do Bem". De início, em duas cidades no interior da Bahia, Juazeiro e Jacobina, o experimento mostrou resultados positivos: na primeira, a população de Aedes aegypti caiu 94% após alguns meses de tratamento com os mosquitos transgênicos. Em Jacobina, a queda foi de 92%.

Porém, posteriormente, instituições brasileiras publicarem em revistas científicas como a Nature e a Scientific Reports afirmando que alguns dos mosquitos se acasalaram, produziram descendentes viáveis ​​e criaram uma nova população híbrida genética capaz de sobreviver na selva. A Oxitec contestou as publicações e pressionou por uma retratação.

Os mosquitos OX513A sobreviveram no Brasil, mas Nathan Rose, chefe de assuntos regulatórios da Oxitec, disse estar confiante de que os mosquitos OX5034 não conseguiriam.