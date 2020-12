Primeira vacina contra covid-19 aprovada; quando seremos vacinados?

61 milhões de casos e quase 1,4 milhão de mortes. Esses são os números atuais referentes ao coronavírus no mundo. Os países mais afetados em número de infectados e óbitos são Estados Unidos, Índia e Brasil. A gravidade da doença movimentou centenas de iniciativas privadas e públicas em busca de uma vacina.

Como resultado, pelo menos 11 vacinas estão em fases finais de teste em um tempo recorde e uma parte já apresentou resultados satisfatórios. Uma delas, o imunizante produzido pelas biofarmacêuticas Pfizer e BioNTech, foi aprovada no Reino Unido nesta quarta-feira e a vacinação no país começa já na próxima semana.

No episódio #010 do podcast EXAME Agora, especialistas explicam quando e como está prevista a vacinação aqui no Brasil; o que ainda falta para as outras vacinas ficarem prontas e quais são os riscos e benefícios de se produzir um imunizante em tão pouco tempo.