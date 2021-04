Novo estudo aponta que meteorito atingiu a Antártica há 430 mil anos

Um grupo de cientistas internacionais encontrou evidências de que um meteorito atingiu a Antártica há 430.000 anos.

As evidências surgiram com a descoberta de partículas extraterrestes no pico de uma cadeia de montanhas no leste antártico, o que indica uma aterrissagem pouco usual. Os cientistas estimam que um asteroide de pelo menos 100 metros entrou na atmosfera em alta velocidade, resultado em material derretido.

O evento foi descrito como um impacto intermediário, menor do que algo que geraria uma cratera. Os cientistas encontraram altas concentrações de níquel e traços químicos pouco usuais.

A descoberta é importante porque ajuda a catalogar evidências e eventos desse tipo, que geralmente têm pistas escassas.

Entender como esses impactos aconteceram há milhares de anos pode ajudar os cientistas a compreender eventos similares, que tipos de partícula e consequências eles poderiam produzir.