Missão cumprida: sonda da Nasa desvia trajetória de asteroide em teste de defesa da Terra

A agência espacial americana (Nasa) anunciou nesta terça-feira que conseguiu desviar um asteroide de sua trajetória, durante um teste da capacidade da humanidade de se proteger de uma possível ameaça.

Uma nave da missão Dart chocou-se voluntariamente em 26 de setembro com o asteroide Dimorphos, que é satélite de um asteroide maior, chamado Didymos. Dessa forma, conseguiu deslocá-lo, reduzindo sua órbita em 32 minutos, informou o chefe da agência espacial, Bill Nelson, em coletiva de imprensa.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD

— NASA (@NASA) September 26, 2022