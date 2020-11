Homem fica milionário após meteoro cair no telhado de sua casa

Rochas enormes caindo do céu e entrando na sua casa não são exatamente um acontecimento comum. O mais provável é que essa pedra seja destruída no caminho, mas, caso isso não aconteça, elas podem chegar a valer milhões de dólares. E foi isso que aconteceu com o fabricante de caixões de 33 anos Josua Hutagalung, que vive na Indonésia. Josua teve uma experiência — ainda mais próxima — com a morte, quando um meteoro de cerca de 2,1kg perfurou o telhado de sua casa e acabou ficando enterrado com 15 cm de profundidade no solo.

Segundo relatos, acredita-se que a rocha — apelidada de “pedra de martelo” — tenha aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Com base no preço por grama (850 dólares), a rocha foi estimada em cerca de 1,8 milhão de dólares — cerca de 9 milhões de reais.

“Eu estava trabalhando em um caixão perto da rua em frente à minha casa quando ouvi um estrondo que fez minha casa tremer. Foi como se uma árvore tivesse caído sobre nós”, disse Hutagalung ao jornal britânico Daily Mail. “Estava muito quente para pegar, então minha esposa o desenterrou com uma enxada e nós o levamos para dentro”.

A rocha foi comprada por um colecionador americano e será usada em pesquisas do Centro de Estudos de Meteoritos da Universidade Estadual do Arizona. Acredita-se que o meteorito contenha aminoácidos, o que o torna um fragmento espacial muito apreciado. Os meteoritos são preciosos devido à sua raridade, e este, em particular, é de um tipo raro.

Josua disse que planeja usar o dinheiro para sua aposentadoria, mas também para construir uma nova igreja em sua comunidade.