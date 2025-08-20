Fórmula de Bhaskara é coisa de brasileiro? No resto do mundo, equação tem outro nome; descubra

Nas últimas semanas, a fórmula de Bhaskara viralizou nas redes sociais, e gerou debates sobre sua origem e ensino.

Muitos se perguntaram se a famosa fórmula para resolver equações do segundo grau é realmente uma exclusividade do Brasil — e por que seu nome está tão enraizado no sistema educacional nacional.

Tradicionalmente ensinada aqui, a fórmula de Bhaskara é uma das expressões matemáticas mais conhecidas no país.

Historicamente, Bhaskara Akaria foi um matemático, astrônomo e astrólogo indiano que viveu no século XII (1114-1185). Ele foi uma figura importante da matemática indiana, contribuindo especialmente para os campos da álgebra e da astronomia.

Mas a fórmula usada para encontrar as raízes reais de uma equação quadrática (x = [-b ± √(b² – 4ac)] / 2a) não foi descoberta por ele. Bhaskara nem sequer conhecia a notação algébrica simbólica que usamos hoje, uma vez que essa forma de representação algébrica só foi consolidada a partir do século XVI, com matemáticos como François Viète e René Descartes.

A nomenclatura no Brasil: a fórmula de Bhaskara

O nome "fórmula de Bhaskara" começou a ser utilizado no Brasil na década de 1960, possivelmente devido ao uso de um de seus livros no sistema educacional brasileiro.

Em outros países, a fórmula é mais conhecida como "fórmula quadrática" e, em geral, não leva o nome de Bhaskara. Portanto, a nomenclatura "fórmula de Bhaskara" é um fenômeno específico do Brasil, e não uma referência histórica universal.

A resolução de equações quadráticas não é um conceito novo. Registros históricos mostram que já havia métodos para resolver esse tipo de equação na matemática babilônica, grega e indiana, muito antes do tempo de Bhaskara.

A versão algébrica que usamos hoje foi formalizada na Europa, entre os séculos XVI e XVII, com o desenvolvimento da álgebra.

A fórmula de Bhaskara e as redes sociais: Curiosidades e Discussões

Recentemente, a discussão sobre a "fórmula de Bhaskara" viralizou nas redes sociais, gerando questionamentos sobre sua exclusividade no Brasil.

O interesse gira em torno do fato de que o nome da fórmula é, na verdade, uma homenagem nacional, e não uma referência histórica precisa. A surpresa é que a fórmula é universalmente conhecida por outros nomes e que sua história remonta a culturas antigas.