Estudo de Stanford indica possível efeito colateral da covid-19

Mesmo pessoas que se recuperaram da covid-19 podem ter efeitos colaterais, e pesquisadores da Universidade de Stanford apontam em novo estudo mais um deles. Publicada no periódico Nature Communications, a pesquisa indica a possibilidade de anticorpos de um indivíduo recuperado da infecção pelo novo coronavírus atacar o próprio corpo do paciente. Esse comportamento do sistema imunológico pode estar ligado ao desenvolvimento de doenças autoimunes.

“Se você ficar doente o suficiente com o covid-19 para acabar no hospital, você não pode sair de perigo, mesmo depois de se recuperar,” afirmou, em nota, Paul Utz, professor de imunologia e reumatologia da Medicina de Stanford.

Segundo os pesquisadores, após uma no hospital, cerca de 20% dos pacientes com covid-19 criaram anticorpos para seus próprios tecidos que não existiam antes. “Em muitos casos, esses níveis de autoanticorpos eram semelhantes aos que você veria em uma doença autoimune diagnosticada”, disse Utz.

No estudo, foram analisadas amostras de sangue de cerca de 200 pacientes hospitalizados devido à covid-19.

Em outros estudos, a covid-19 já foi relacionada ao desenvolvimento de doenças autoimunes, como a esclerose múltipla, o lúpus e a Síndrome de Guillain-Barré.