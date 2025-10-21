No lugar da competição, a colaboração. No lugar do esforço individual, a sinergia. Florianópolis acaba de ganhar o primeiro hub do setor imobiliário, batizado de Oceano. A plataforma criada pela união estratégica entre Brognoli, Santa Ilha e Buzz foi estruturada ao longo de 2025 e nasce com um selo de certificação submetido por curadoria, capaz de maximizar o sucesso de grandes empreendimentos.

Com mais de 200 corretores parceiros, 12 sedes em diferentes regiões da cidade e um VGV histórico de R$ 1,3 bilhão movimentado em 2024, o Hub Oceano integra tradição, inovação e inteligência de mercado. A previsão para este ano é alcançar R$ 1,6 bilhão em valor geral de vendas.

Sua força está em uma ferramenta integrada de dados reais, que reúne milhares de contratos e permite análises precisas sobre tipologias, conversões e tendências. Diferentemente de estimativas genéricas, essa base de dados oferece previsibilidade e assertividade para incorporadores e investidores.

“Mais do que unir três marcas, o Hub Oceano substitui a competição pela colaboração. É um movimento que amplia liquidez, acelera resultados e reposiciona o mercado imobiliário, ao mesmo tempo em que reforça o compromisso com o desenvolvimento urbano sustentável de Florianópolis”, afirma Eduardo Barbosa, sócio do Hub Oceano e diretor executivo da Brognoli.

Força do ecossistema

Esse movimento estratégico já se reflete nos resultados: cinco lançamentos recentes atingiram mais de 80% das unidades vendidas nos primeiros meses, somando mais de R$ 300 milhões em VGV. Entre eles está o marco histórico do maior VGV em 37 anos da Lumes, conquistado a partir da estratégia do Hub.

“O Hub Oceano representa uma mudança de paradigma no mercado imobiliário. Ao combinar inteligência de dados, visão estratégica e experiência local, criamos um ecossistema capaz de prever tendências e acelerar resultados. Essa integração posiciona Florianópolis como referência nacional de inovação urbana e atratividade para investimentos”, afirma Felipe Coin Bacichette, sócio do Hub Oceano e diretor da Santa Ilha Imóveis.

Outro diferencial é a força do ecossistema de empresas de desenvolvimento que, juntas, acumulam mais de R$ 3 bilhões em VGV em andamento. Essa estrutura garante às imobiliárias a implementação de projetos que unem urbanismo consciente, arquitetura moderna e visão de longo prazo para as cidades.

“Unir forças em torno do Hub Oceano significa escrever um novo capítulo para Florianópolis. Trazemos o DNA da Buzz, voltado ao lifestyle e urbanismo contemporâneo, conectado à solidez e tradição das parceiras. O resultado é velocidade nas vendas, valorização consistente e uma cidade projetada para oferecer qualidade de vida, inovação e relevância global”, reforça Clevis Koakoski, sócio do Hub Oceano e CEO da Buzz Inteligência Imobiliária.

O Hub Oceano também avança para consolidar um braço digital robusto, com foco de atuação nacional e internacional. A iniciativa nasce em sintonia com o intenso fluxo migratório para Santa Catarina e Florianópolis, ampliando a capacidade de atrair investimentos, conectar novos públicos e reforçar a projeção da cidade como polo imobiliário de referência.

A credibilidade de mais de 70 anos da Brognoli se soma à visão urbanística e ao DNA de lifestyle da Buzz, além da expertise em incorporação e desenvolvimento imobiliário da Santa Ilha. Essa complementaridade inédita garante velocidade nas vendas e performance superior, com empreendimentos esgotados em meses.

O Hub Oceano não é apenas uma estrutura de vendas. É uma plataforma de arquitetura urbana e de mercado que atua como parceira estratégica das incorporadoras desde a concepção do produto, definindo tabelas de preços, estratégias de posicionamento e ações de lançamento.

Além de movimentar o mercado, o objetivo é contribuir para a criação de novas centralidades, fortalecer bairros e projetar Florianópolis como referência global em qualidade de vida, alinhando cada movimento a princípios de urbanização sustentável, mobilidade e valorização responsável da cidade.