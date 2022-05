Conheça Tulio de Oliveira, brasileiro na lista dos mais influentes da Time

Responsável por sequenciar a variante ômicron do coronavírus, Oliveira já havia sido selecionado como um dos dez cientistas mais influentes de 2021 pela revista científica Nature

Tulio de Oliveira: sequenciou a ômicron, nova variante do coronavírus, junto com a sua equipe na Universidade de Kawa-Zulu-Natal, na África do Sul, e deu o alerta sobre suas dezenas de mutações. (Reprodução/Rogan Ward)